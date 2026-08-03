Michael Henry: hallan el cuerpo del adolescente desaparecido cuyo kayak volcó en una playa inglesa

Se recuperó el cuerpo de un kayakista que llevaba desaparecido desde que su embarcación volcó frente a las costas de Northumbria.

Michael Henry, de 19 años y originario de la zona de Rothbury, fue encontrado en las aguas frente a la costa de Blyth el 26 de julio.

La policía de Northumbria había estado realizando una búsqueda exhaustiva de Henry desde el incidente del 7 de julio, en el que su kayak, en el que viajaban dos hombres, volcó cerca de Boulmer.

El segundo hombre fue rescatado por la guardia costera tras llegar a una boya.

Se llevó a cabo la identificación formal y se preparó un informe para el forense.

La policía de Northumbria había estado llevando a cabo búsquedas exhaustivas del cuerpo de Henry desde la noche del 7 de julio ( Helen Wilson-Beevers )

La familia de Henry emitió un comunicado el 15 de julio, cuando se informó que se le daba por muerto:

Queremos agradecer a todos por todo el amor, la amabilidad y el apoyo que nos han brindado ahora y a lo largo de la vida de Michael; fue ese amor y esa amabilidad lo que lo convirtieron en la persona maravillosa que fue.

Michael era un hijo, hermano, nieto, sobrino, compañero de equipo y amigo muy querido; un deportista entusiasta al que le encantaba la naturaleza.

Michael se estaba preparando para viajar este verano y esperaba comenzar la universidad el próximo año académico.

Michael siempre estará presente en nuestros pensamientos y lo echaremos mucho de menos.