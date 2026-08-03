Pastor rinde homenaje a Elisabeth-Jane Ross, la mujer escocesa hallada muerta en una maleta en Atenas

Un pastor compartió un emotivo homenaje a una mujer escocesa cuyo cuerpo fue encontrado dentro de una maleta en Atenas.

Elisabeth-Jane Ross, conocida como “Lisa”, fue una integrante “muy valiosa” de la congregación de City on a Hill, una iglesia cristiana independiente con sede en Edimburgo y Lothian, durante 20 años.

“Ha sido una semana muy difícil para nuestra iglesia”, dijo Peter Anderson en un video publicado en la página de Facebook de City on a Hill.

“Perdimos a una querida integrante de nuestra iglesia, Lisa. Durante 20 años fue parte de nuestra congregación. Era una persona muy especial y su pérdida nos ha golpeado profundamente”.

El pastor la describió como una mujer con una “profunda vocación misionera”.

Ross se alojó con unos amigos cuando llegó a Grecia ( Supplied )

“La vida de Lisa giraba en torno a su misión”, afirmó Anderson. “Dedicó su vida a servir a los demás y se preocupaba por personas de todo el mundo”.

El domingo se informó de la detención de un hombre de 26 años, de nacionalidad extranjera, en relación con la muerte de Ross, según la policía griega.

El cuerpo de la mujer fue encontrado el 18 de julio dentro de una maleta por un hombre en situación de calle, en un edificio abandonado del barrio de Kypseli, en Atenas.

Las autoridades creen que Ross murió entre cinco y siete días antes del hallazgo. Sin embargo, según las investigaciones, alguien utilizó su teléfono celular para enviar mensajes haciéndose pasar por ella.

La Policía helénica logró identificar a la víctima mediante sus huellas dactilares.

Ross, originaria de Edimburgo, había ingresado a Grecia el 26 de junio y, en un primer momento, se alojó con unos amigos en El Pireo. Posteriormente, tenía previsto reunirse con unos amigos estadounidenses en otra zona de Atenas, aunque no está claro si ese encuentro llegó a producirse.

La policía informó que revisó las grabaciones de las cámaras de seguridad para identificar al sospechoso, quien confesó el crimen el jueves.

Según los investigadores, el hombre colocó el cuerpo dentro de una maleta y lo trasladó hasta el edificio abandonado donde finalmente fue encontrado. También se cree que, en los días posteriores, utilizó la tarjeta bancaria de la víctima para retirar dinero.

Durante el allanamiento de la vivienda del sospechoso, los agentes encontraron una réplica de un arma de fuego y un cuchillo. La policía presentó cargos en su contra por homicidio involuntario, robo e infracción de la legislación sobre armas.

En un comunicado, el Ministerio de Asuntos Exteriores, de la Commonwealth y de Desarrollo del Reino Unido expresó: “Acompañamos a la familia de Elisabeth en este difícil momento. Estamos brindando asistencia consular y permanecemos en contacto con las autoridades locales”.

Por su parte, un portavoz de la Policía de Escocia señaló: “Estamos al tanto del fallecimiento de una mujer escocesa en Atenas y mantenemos contacto con las autoridades griegas. Nuestros agentes están prestando apoyo a su familia en Escocia”.

Traducción de Leticia Zampedri