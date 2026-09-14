La policía de Bali investiga la muerte de un hombre australiano hallado junto a los cuerpos de niños pequeños

Un hombre australiano y sus dos hijos fueron encontrados muertos dentro de su bungalow en una popular zona turística de Bali, Indonesia, según informó la policía.

Los cuerpos de Damien John Shaw, de 56 años, su hijo de seis años y su hija de cuatro años fueron encontrados dentro de su casa en la ciudad turística de Kuta el domingo por la mañana, según informó la policía provincial de Bali.

La policía informó que llegó al lugar después de que los vecinos acudieron a ver cómo estaba la familia tras una llamada de la esposa de Shaw, que había llegado recientemente a la capital, Yakarta.

Según la policía, la mujer le pidió a la vecina que fuera a ver cómo estaban sus hijos después de oír llorar a uno de ellos mientras hablaba por teléfono con su marido.

Le dijo a la vecina que su llamada se había cortado y que Shaw se había vuelto inaccesible.

Posteriormente, el vecino llegó al bungalow junto con otros vecinos y un líder comunitario, quienes hallaron los tres cuerpos.

open image in gallery La policía estaba investigando el caso como un presunto asesinato-suicidio ( Policía de Indonesia )

Según los informes, la policía estaba tratando el caso como un presunto asesinato-suicidio, mientras se realizaban más investigaciones.

“La policía de Kuta habló con la esposa de la víctima, pero no se avanzó mucho, ya que ella permanece en estado de shock y afligida”, dijo el oficial de policía de la ciudad de Denpasar, I Gede Adi Saputra Jaya.

“La policía de Kuta continúa con la investigación, que incluye el análisis forense de la escena del crimen, la revisión de las grabaciones de las cámaras de seguridad del interior y el exterior de la propiedad, y la entrevista a los testigos”.

Los cuerpos fueron trasladados al Hospital Sanglah para un examen más exhaustivo.

La policía informó que la familia había alquilado el bungalow en Kuta desde 2022. Shaw nació en Fremantle, en el oeste de Australia, según la policía provincial de Bali.

El primer ministro de Australia Occidental, Roger Cook, lo calificó de “situación horrible”.

open image in gallery La familia tenía alquilado el bungalow de Kuta desde 2022 ( Policía de Indonesia )

“Sabemos que la situación allí es muy delicada”, dijo.

“Esta es una situación muy triste; nos solidarizamos con todos los afectados. Esperamos poder esclarecer lo sucedido lo antes posible”.

También se contactó con el consulado australiano.

El Departamento de Asuntos Exteriores y Comercio de Australia (DFAT) informó que estaba brindando apoyo consular a la familia y le envió sus “más sentidas condolencias”.

“Debido a nuestras obligaciones de privacidad, no podemos hacer más comentarios”.

Si resides en Estados Unidos y tú o alguien que conoces necesita ayuda de salud mental, llama a la Línea Nacional de Prevención del Suicidio al 1-800-273-TALK (8255). Esta línea de ayuda es gratuita, confidencial y está disponible las 24 horas del día, los siete días de la semana. Si te encuentras en otro país, puedes visitar www.befrienders.org para encontrar una línea de ayuda cerca de ti.

Traducción de Olivia Gorsin