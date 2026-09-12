Manifestantes en Kosovo apoyan a expresidente antes de veredicto por crímenes de guerra

Miles de personas se manifestaron en Pristina el sábado en apoyo del expresidente de Kosovo Hashim Thaci y otros tres excombatientes, antes que la próxima semana se conozcan sus veredictos en un juicio por crímenes de guerra.

Thaci y otros tres excomandantes del Ejército de Liberación de Kosovo (ELK) enfrentan cargos por presuntos crímenes de guerra vinculados a la guerra separatista de 1998-1999 contra Serbia.

Los manifestantes llenaron una plaza céntrica de la capital; muchos llevaban banderas albanesas rojas y negras. Retratos de los cuatro excombatientes del ELK han sido pegados por la ciudad, junto con un enorme reloj digital que cuenta el tiempo hasta el momento en que el tribunal de La Haya emitirá sus veredictos el miércoles. Una gran pancarta decía: “En nombre del pueblo, declárenlos inocentes”.

“Esto es lo mínimo que podemos hacer: venir aquí hoy por ellos”, comentó Fadil Gashi, quien viajó a Pristina en autobús desde la ciudad sureste de Gjilan.

Los fiscales han pedido una pena máxima de 45 años de prisión para Thaci y los otros acusados —Kadri Veseli, Rexhep Selimi y Jakup Krasniqi—, a quienes se les imputa asesinato, tortura y persecución de civiles durante y después del conflicto, que dejó 13.000 muertos.

Thaci renunció al cargo en 2020 para defenderse de los 10 cargos por crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra. Él y los otros tres acusados permanecen detenidos desde noviembre de 2020 en el tribunal, que formalmente forma parte del sistema judicial de Kosovo.

Los cuatro hombres han negado los cargos.

Thaci declaró a jueces internacionales en un alegato final a comienzos de este año que era inocente y que “la única decisión justa será mi absolución total”.

Los manifestantes en Pristina elogiaron al ELK como un movimiento de liberación. Las autoridades han criticado el proceso por considerarlo político y diseñado para establecer un falso equilibrio con Serbia, cuyos líderes políticos y militares anteriormente fueron juzgados y condenados por crímenes de guerra en Kosovo por un tribunal separado de la ONU.

“No permitiremos que se reescriba la historia”, sostuvo el político Bedri Hamza a la multitud. “Una decisión justa fortalece la justicia, y una injusta la destruye. Kosovo espera, Kosovo observa, Kosovo se mantiene firme”.

Edi Rama, primer ministro de la vecina Albania, pidió “libertad para los liberadores”. En una publicación en Facebook, afirmó que “la farsa está en sus últimos días”.

Kosovo declaró su independencia de Serbia en 2008, con el apoyo de Estados Unidos y de la mayoría de los países de la Unión Europea. Respaldada por Rusia y China, Belgrado no reconoce la separación, que ha sido una fuente de tensión en la volátil región de los Balcanes.

La mayoría de las 13.000 personas que murieron en la guerra de Kosovo eran albaneses étnicos, y cerca de 1 millón de kosovares albaneses étnicos fueron expulsados de sus hogares durante los combates. Una campaña de 78 días de bombardeos aéreos de la OTAN contra las fuerzas serbias finalmente obligó a Belgrado a retirarse.

Por su parte, como tanto Kosovo como Serbia buscan ingresar en la Unión Europea, se les ha indicado que deben normalizar sus relaciones antes de incorporarse.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.