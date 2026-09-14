Una adolescente de Ohio que permaneció desaparecida durante 263 días fue encontrada en la casa de un exprofesor, según informaron las autoridades.

La joven, que ahora tiene 17 años, desapareció el 2 de diciembre de 2025, lo que dio inicio a una búsqueda que se prolongó durante casi nueve meses. Finalmente, el 21 de agosto, un agente del Servicio de Alguaciles de Estados Unidos la localizó en una vivienda de Springfield, en el condado de Clark.

Jobe Binkley, de 48 años y responsable de la propiedad, fue arrestado bajo un cargo de interferencia con la custodia y se declaró inocente, según los registros judiciales y penitenciarios consultados por The Independent.

Cuando el agente acudió al domicilio, Binkley reconoció que la adolescente se encontraba dentro de la propiedad y le pidió que saliera.

Las autoridades ya habían acudido al lugar en dos ocasiones anteriores, pero no pudieron ingresar a la vivienda. Según los registros, Binkley sostuvo entonces que la joven no se encontraba allí, pese a que ya había recibido información de que estaba reportada como desaparecida.

open image in gallery Jobe Binkley, un exprofesor de Ohio, fue arrestado después de que una adolescente que llevaba más de 260 días desaparecida fuera encontrada en su casa ( Clark County Jail )

Según los archivos de personal obtenidos por ABC 6, Binkley trabajó como profesor en el Distrito Escolar de la Ciudad de Springfield, pero fue apartado de sus funciones en noviembre de 2024 después de que surgieran inquietudes sobre su conducta profesional con los estudiantes.

Aunque el distrito concluyó que las acusaciones no tenían fundamento, Binkley volvió a ser apartado de sus funciones en enero de 2025 y, un mes después, fue despedido por infringir las normas sobre el uso de tecnología.

Por el momento, no está claro si Binkley llegó a ser profesor de la adolescente.

The Independent se puso en contacto con el Distrito Escolar de la Ciudad de Springfield para solicitar comentarios.

Ron O'Brien, exfiscal del condado de Franklin, explicó a ABC 6 que los investigadores podrían examinar los teléfonos celulares de Binkley y de la adolescente como parte de la investigación, y señaló que el exprofesor podría enfrentar cargos adicionales.

open image in gallery Binkley habría dicho a la policía en dos ocasiones anteriores que la adolescente no se encontraba en su domicilio (en la imagen) ( Google )

“Si un adulto intenta aprovecharse de un menor, a menudo el único cargo que puede presentarse inicialmente es el de interferencia con la custodia”, explicó O'Brien. “En muchos casos se necesita la cooperación del menor para obtener más información; a veces están dispuestos a proporcionarla y otras veces no”.

La audiencia preliminar de Binkley está prevista para finales de este mes.

The Independent también se puso en contacto con Joseph M. Juergens, abogado de Binkley, para solicitar comentarios.

Danielle Flint, quien vive cerca de la vivienda donde fue encontrada la adolescente, contó al medio que había visto publicaciones en Facebook que señalaban que la joven podría encontrarse en esa dirección.

“He intentado mirar por aquí para ver si la encontraba, ya sabes, en la parte trasera o quizá afuera de la casa por la noche, pero nunca la vi”, relató Flint. “Me destrozaría si fuera una de mis hijas”.

Traducción de Leticia Zampedri