Andrés Mountbatten-Windsor pierde el título de príncipe pero suma un guion a su nombre

Ha perdido sus títulos, su casa y su reputación, pero el expríncipe Andrés ha ganado un guion.

El desacreditado miembro de la realeza ahora es conocido como Andrés Mountbatten-Windsor y no, como se anunció anteriormente, Andrés Mountbatten Windsor.

El cambio ajusta el nombre al apellido compuesto elegido por la difunta reina Isabel II para sus descendientes hace 65 años.

Combina el nombre de la familia real, Windsor, elegido por el rey Jorge V en 1917, con Mountbatten, el apellido del esposo de la reina, el príncipe Felipe.

Inicialmente, la reina había decidido usar solo Windsor, lo que llevó a su esposo a quejarse de que era el único hombre en Inglaterra al que no se le permitía dar su nombre a sus hijos.

Isabel cedió, y en una declaración oficial el ocho de febrero de 1960 —días antes de que naciera su hijo Andrés— dijo: "Mis descendientes, aparte de los descendientes que disfruten del estilo, título o atributo de Alteza Real y la dignidad titular de Príncipe o Princesa y las descendientes femeninas que se casen y sus descendientes llevarán el nombre de Mountbatten-Windsor."

El guion se añadió después de que los funcionarios del palacio estudiaran la declaración de 1960.

El rey Carlos III anunció el 30 de octubre que estaba retirando los títulos de su hermano y desalojándolo de su residencia real cerca del Castillo de Windsor debido a su relación con el delincuente sexual Jeffrey Epstein.

La presión había estado creciendo sobre el palacio para expulsar al príncipe de 65 años de su hogar en Royal Lodge debido a nuevas revelaciones sobre su amistad con Epstein y la renovada atención sobre las acusaciones de abuso sexual por parte de una de las víctimas de Epstein, Virginia Roberts Giuffre, cuyas memorias póstumas se publicaron el mes pasado.

El rey fue aún más allá retirándole a Andrés el título de príncipe que había tenido desde su nacimiento.

Mountbatten-Windsor siempre ha negado las acusaciones de Giuffre.

___________________________________

