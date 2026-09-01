Los excompañeros de Lionel Messi en la selección argentina rindieron homenaje a su histórico capitán después de que anunciara su retiro del fútbol internacional.

Messi confirmó el lunes que su etapa con Argentina había llegado a su fin, después de disputar 207 partidos y marcar 125 goles con la camiseta de su país.

El futbolista de 39 años, que continuará su carrera en el Inter Miami, condujo a la Albiceleste al título en el Mundial de 2022 y volvió a capitanear al equipo hasta la final del torneo de este año. El exdelantero del Barcelona y el Paris Saint-Germain se despide, además, como el segundo máximo goleador de la historia del fútbol internacional masculino, solo por detrás de Cristiano Ronaldo.

open image in gallery Lionel Messi se retira del fútbol internacional ( PA )

Entre los primeros en despedirlo estuvo Ángel Di María, su compañero durante años y una de las figuras del equipo que conquistó el Mundial de 2022.

“Qué difícil es leer que te retiras, qué difícil es leer que no vamos a verte más con la celeste y blanca”, escribió Di María. “Solo sé que nací en el siglo correcto para poder verte, disfrutarte y encima poder compartir con vos todos estos años de selección. Verte cumplir todos tus sueños y el más deseado, que era ser campeón del mundo. Hoy decidiste dar ese paso que seguramente ni vos ni todos los argentinos queríamos que llegue. Pero llegó y hoy, como toda la vida, te vamos a decir muchas, muchas gracias por todo. Sos eterno y el mejor de toda la HISTORIA”.

open image in gallery Argentina captain Lionel Messi celebrates World Cup final victory over France (Martin Rickett/PA) ( El capitán de Argentina, Lionel Messi, fue alzado por sus compañeros tras conquistar el Mundial de 2022 )

Messi debutó con Argentina en 2005, cuando tenía apenas 18 años, y durante 21 años construyó una de las trayectorias más importantes de la historia del fútbol. En ese periodo conquistó, entre otros títulos, la Copa del Mundo y alcanzó el récord de ocho Balones de Oro.

Su despedida de la Albiceleste, sin embargo, no es la primera. En 2016, tras la derrota ante Chile en la final de la Copa América —la tercera final consecutiva que perdía Argentina—, Messi anunció que dejaba la selección. Poco después reconsideró su decisión y regresó para disputar otra década con su país.

Rodrigo De Paul destacó precisamente la perseverancia y el liderazgo que Messi mostró a lo largo de esos años.

“No sé si existe una historia de amor tan grande entre un jugador y un país como la que vos construiste. Haber podido vivirla al lado tuyo me lo voy a llevar toda la vida. Verte caminar con la 10 y la cinta adelante nuestro era sentir que nos cuidabas, que pasara lo que pasara, había uno ahí adelante que iba a dejar todo por nosotros. Y lo logramos, hermano. Fuimos CAMPEONES DEL MUNDO”, escribió.

“Qué suerte tuve de estar al lado tuyo en uno de los momentos más importantes de nuestra historia. Gracias por todo lo que hiciste por nosotros y por Argentina. Gracias por dejarme conocer al Leo que siempre quise que todos conocieran. Al que no necesita la 10, ni la cinta, ni una cancha para ser gigante”.

Enzo Fernández también se sumó a los homenajes y reconoció lo difícil que será imaginar a Argentina sin su histórico número 10.

“Qué suerte tuve, Leo. Qué suerte tuvo ese pibe que hacía cuentas sin saber si algún día iba a llegar a tiempo. Gracias por tratarme como me trataste, por todo lo que me enseñaste y por dejarme compartir una parte de tu historia. Te vamos a extrañar mucho, capitán”.

open image in gallery Un mural de las leyendas argentinas Diego Maradona y Lionel Messi ( AP )

La trayectoria de Messi trazó inevitables paralelismos con la de Diego Maradona, otro pequeño número 10 que llevó a Argentina a conquistar el Mundial de 1986 y cuyo nombre también ocupa un lugar entre los mejores futbolistas de todos los tiempos.

“El capitán de nuestros sueños”, escribió Claudio Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), al despedir a Messi. “Ese pibe, esa Pulga, ese extraterrestre que hizo posible lo que tantas veces parecía imposible”.

¿Qué más se te puede pedir, Leo? Quizás, solamente, una cosa: que seas eterno. Porque el argentino no entiende de años, entiende de eternidades. Y vos ya sos parte de la nuestra. Ya sos leyenda de esta tierra, de nuestra Selección y del fútbol mundial”.

Traducción de Leticia Zampedri