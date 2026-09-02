Xi visita Egipto mientras China busca más influencia en Oriente Medio

En apariencia, la visita del presidente chino Xi Jinping a Egipto esta semana es una oportunidad rutinaria para que dos países fortalezcan sus vínculos económicos y diplomáticos.

Pero hay un profundo subtexto en el encuentro entre Xi y el presidente Abdul Fatá el-Sisi: China, el principal rival global de Estados Unidos, está cultivando una relación amplia con uno de los aliados clave de Washington en Oriente Medio mientras avanza para ampliar su influencia en una región que cambia con rapidez.

Xi pretende presentar a China como un factor de estabilización en la región y contrastarla con Estados Unidos, que lleva décadas militarmente enredado allí —siendo su guerra de seis meses con Irán apenas el ejemplo más reciente.

Amr Hamzawy, director del Programa Carnegie de Oriente Medio con sede en Washington, escribió en un documento a principios de este año junto con Kathryn Selfe, exinvestigadora del programa: “China sigue acumulando reservas de poder blando mientras Estados Unidos autosabotea su propio capital”.

Xi llegó al aeropuerto de El Cairo el martes por la noche, que estaba adornado con banderas chinas y egipcias. El-Sisi y guardias militares lo recibieron en la pista con una ceremonia de alfombra roja.

En conversaciones de amplio alcance el miércoles, Xi afirmó que El Cairo y Beijing deberían oponerse conjuntamente a lo que llamó “unilateralismo y actos de intimidación”, según la agencia estatal china de noticias Xinhua.

El líder chino también pidió que ambos países “trabajen juntos por un sistema de gobernanza global más justo y equitativo”, informó Xinhua. La primera visita de Xi a la región desde 2022 Xi, que planea visitar el Gran Museo Egipcio, cerca de las pirámides de Guiza, realiza su primer viaje a Egipto en una década, y es la primera vez que está en la región desde que visitó Arabia Saudí en 2022. El-Sisi ha visitado China varias veces en los últimos años.

Los líderes conmemoraron 70 años de relaciones diplomáticas publicando el martes artículos de opinión amistosos en los periódicos estatales egipcios.

Xi escribió que Beijing y El Cairo deberían “ampliar el alcance de la colaboración pragmática” mediante el desarrollo. El-Sisi elogió las inversiones de China en Egipto y reiteró el respaldo de El Cairo a la afirmación de China de que Taiwán forma parte de su territorio.

Egipto considera que su creciente relación con China es una forma de diversificar sus alianzas estratégicas.

En 2023, Egipto fue invitado a unirse al bloque de naciones BRICS, una agrupación de grandes economías emergentes que incluye a Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica y que se considera un contrapeso a instituciones lideradas por Occidente como el G7.

Un año después, Egipto firmó acuerdos con China para colaborar en su Iniciativa de la Franja y la Ruta, una política emblemática de Xi que busca construir infraestructura energética y de transporte en todo el mundo.

China ha invertido más de 10.000 millones de dólares en Egipto, construyendo un centro empresarial al este de la capital, El Cairo, y una línea ferroviaria eléctrica para la industria en el delta del Nilo. El comercio anual entre ambos países se estima en 20.000 millones de dólares, según cifras gubernamentales.

El comercio entre Estados Unidos y Egipto fue de 15.700 millones de dólares en 2025. Egipto es un socio crucial en las prioridades de seguridad nacional de Estados Unidos en la región, y los líderes de ambos países mantienen vínculos estrechos. China ha intentado tender puentes entre naciones de Oriente Medio En 2023, Beijing negoció un acuerdo para restablecer relaciones diplomáticas entre Irán —su aliado regional más importante y proveedor de petróleo— y Arabia Saudí, un aliado histórico de Estados Unidos. El acuerdo puso de relieve las aspiraciones de China de competir con Estados Unidos por influencia en Oriente Medio.

Desde entonces, los vínculos entre Riad y Teherán se han deteriorado. Irán atacó Arabia Saudí y otros países del golfo Pérsico como parte de su represalia contra Estados Unidos e Israel, que iniciaron la guerra el 28 de febrero.

China se ha presentado como mediador regional de otras maneras. Desde hace tiempo ha defendido una solución de dos Estados al conflicto israelí-palestino, que el mundo árabe considera una pieza clave para la estabilidad regional.

Poco antes de que milicianos de Hamás atacaran a Israel en 2023 e iniciar la guerra más reciente en Gaza, Xi había recibido al presidente palestino Mahmud Abás y anunció una “asociación estratégica” con la Autoridad Palestina. El Canal de Suez es una alternativa vital al estrecho de Ormuz Con los envíos de petróleo a través del estrecho de Ormuz gravemente interrumpidos por la guerra con Irán, el Canal de Suez —que está controlado por Egipto— se ha convertido en una ruta alternativa importante para sacar suministros energéticos de la región.

“China tiene buenas razones para fortalecer los lazos con el país que controla la ruta que sigue abierta”, señaló Muhammad Zulfikar Rakhmat, experto en Oriente Medio del Centro de Estudios Económicos y Jurídicos de Yakarta.

Xi ve a Egipto “como una base para llegar al mundo árabe y africano en general, en un momento en que Estados Unidos tiene menos atención disponible allí”, afirmó Rakhmat.

En agosto, China y Egipto realizaron un ejercicio aéreo de varios días en varias bases de todo Egipto: el primer ejercicio de combate de los cazas J-16 de China y de los cazas Rafale de fabricación francesa de Egipto.

Xi visita El Cairo después de asistir a una conferencia de dos días de la Organización de Cooperación de Shanghái, un grupo político y de seguridad presentado como contrapeso a la influencia global de Estados Unidos. Los líderes de Rusia, India, Pakistán e Irán asistieron a la conferencia en Biskek, la capital de Kirguistán.

El viaje también se produce tras la “embestida económica” del gobierno de Trump contra las conexiones financieras de Irán en todo el mundo. Las sanciones buscan aislar a la República Islámica de sus socios económicos restantes, incluida China, que compra más del 80% de los envíos de petróleo iraní, por lo general a través de canales indirectos.

Beijing afirma que su comercio con Irán siempre ha cumplido el derecho internacional.

_____ Los periodistas de Associated Press Noha el-Hennawy en El Cairo y Huizhong Wu en Bangkok contribuyeron a este reportaje. _____ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.