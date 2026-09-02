Ariana Grande se aleja de los reflectores con gratitud al cerrar su gira

Las últimas palabras de Ariana Grande, antes de abandonar el escenario y salir del foco público, fueron para sus fans.

La cantante se dirigió al público durante su último concierto en Londres el martes, antes de tomarse un descanso de la vida pública, y se mostró llena de emoción y gratitud.

Grande agradeció a la audiencia y calificó The Eternal Sunshine Tour como una de las “experiencias más hermosas y extraordinarias” de su vida.

La estrella de la música confirmó en agosto que se tomaría un tiempo de descanso tras la conclusión de sus conciertos en vivo, cuya última etapa fue una serie de 10 fechas en la Arena O2 de Londres.

Sobre el escenario, Grande reconoció que se sentía emocionada por el final de la gira tras 41 fechas, que también la llevaron a Estados Unidos y Canadá antes de llegar al Reino Unido. El martes, dijo que intentó hablar “sin romper a llorar por completo”.

“Siempre atesoraré esta experiencia. Tengo a los mejores fans del mundo entero y siempre los he tenido”, expresó.

Un representante de Grande dijo a la revista People en agosto que la cantante, de 33 años, “dará un paso atrás en cuanto a visibilidad” después de la gira.

“Está deseando terminar la gira y cerrarla por todo lo alto, de manera saludable y feliz, y luego tomarse un descanso más que merecido del trabajo y las apariciones de cara al público, lo que ha derivado en un escrutinio público interminable y constante”, señaló el comunicado.

En una publicación en redes sociales el lunes, antes de la penúltima noche, Grande advirtió a sus fans que tuvo que cambiar sus característicos botines de plataforma con tacón de seis pulgadas después de cortarse el pie.

Les aseguró que se estaba recuperando, aunque fuera unos centímetros más baja sobre el escenario.

Aunque Grande no llevaba sus tacones más altos, sus seguidores sí; el público se arregló al estilo de ella con stilettos, orejas de gato y colas de caballo, algo que la estrella notó.

“Gracias por todo su esfuerzo y por seguir haciendo que esto sea tan especial. He amado cada minuto de esto con todos ustedes”, dijo Grande.

El concierto concluyó con Grande siendo llamada de vuelta, al estilo de la ciencia ficción, a una nave espacial mientras asciende a la nave nodriza en un haz de luz.

No se sabe cuándo volverá a ser vista en la Tierra, aunque el álbum más reciente de Grande, “Petal”, sin duda será un elemento destacado en los Premios MTV a los Videos Musicales de septiembre, donde compite por el premio a artista del año.