Exnovia de Ian Watkins rompe el silencio tras el asesinato en prisión del cantante pedófilo de Lostprophets

La exnovia del exvocalista de Lostprophets, Ian Watkins, se pronunció luego de confirmarse su asesinato en prisión.

El músico, de 48 años, cumplía una condena de 29 años por múltiples delitos sexuales contra menores en la prisión HMP Wakefield, donde fue atacado el sábado por la mañana. Dos reclusos fueron arrestados como sospechosos de homicidio.

Joanne Mjadzelics, quien tuvo un papel clave en exponer los crímenes de Watkins, declaró al Daily Mail: “Esto fue un gran impacto, pero me sorprende que no haya pasado antes. Siempre estuve esperando esta llamada”.

Y añadió: “Desde el primer día que entró a prisión, andaba con un blanco en la espalda. Siempre tuve miedo de que saliera y viniera a buscarme o algo así, así que esto es un alivio”.

open image in gallery Ian Watkins, exvocalista de Lostprophets y condenado por pedofilia, murió tras ser atacado en prisión. (Policía de Gales del Sur/PA) ( PA Media )

Desde que Ian Watkins fue encarcelado en 2013 con una condena de casi 30 años, Joanne Mjadzelics ha enfrentado un trastorno de estrés postraumático (TEPT) y conductas de autolesión, como consecuencia del vínculo que tuvo con él.

“Durante mucho tiempo quise que muriera, después de todo lo que hizo. Ahora me siento aliviada, como si me hubieran quitado un peso de encima”, declaró.

También señaló: “Es la segunda vez que alguien le corta el cuello. Pensé que ocurriría antes. Ha estado ahí casi 13 años”.

En 2023, Watkins fue tomado como rehén por otros reclusos durante varias horas y resultó con heridas que no pusieron en riesgo su vida.

open image in gallery Fue asesinado dentro de la prisión de máxima seguridad HMP Wakefield. (Danny Lawson/PA) ( PA Wire )

Agregó que la muerte de Watkins podría permitirle “comenzar una nueva etapa en su vida”.

Joanne Mjadzelics, junto a otra persona, denunció a Watkins ante las autoridades en cuatro ocasiones antes de su arresto, pero ambas fueron ignoradas.

“El hombre del que me enamoré nunca existió. Me manipuló, y ese hombre que murió hoy en prisión era un desconocido para mí. Nunca lo amé, solo interpretaba un personaje”, afirmó.

Watkins recibió una condena de 29 años de prisión, además de otros seis en libertad condicional, tras admitir múltiples delitos sexuales, incluido el intento de violación del bebé de una fan.

La policía lo detuvo en septiembre de 2012, luego de ejecutar una orden por drogas en su domicilio de Pontypridd. Allí incautaron varias computadoras, teléfonos móviles y dispositivos de almacenamiento.

open image in gallery Mjadzelics lo denunció ante las autoridades locales en cuatro ocasiones antes de su arresto ( PA )

El análisis del material incautado reveló el comportamiento depravado de Watkins.

En 2014, se le informó que no tendría derecho a apelar la duración de su condena debido a la “impactante depravación” de sus crímenes.

Ahora, su caso figura entre los de mayor perfil de reclusos asesinados dentro de una prisión en el Reino Unido.

Un vocero de la Policía de West Yorkshire declaró:

“Los detectives abrieron una investigación por homicidio tras la muerte de un hombre en la prisión HMP Wakefield. El personal penitenciario realizó una llamada a las 9:39 a. m. para reportar una agresión grave contra un recluso”.

“Se encontró a un hombre de 48 años con lesiones severas. A pesar de los esfuerzos médicos, fue declarado muerto en el lugar”.

“Dos hombres, de 25 y 43 años, fueron arrestados bajo sospecha de asesinato y permanecen bajo custodia policial. El caso está a cargo del Equipo de Investigación de Homicidios y Casos Mayores, y las investigaciones continúan”.

Traducción de Leticia Zampedri