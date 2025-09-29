El principal sospechoso del caso Madeleine McCann exige que cese la “cacería de brujas” en su contra

Christian Brueckner, el ciudadano alemán señalado como principal sospechoso en la desaparición de Madeleine McCann en 2007, exigió al fiscal del caso que “detenga esta cacería de brujas” en su contra.

Brueckner viajó recientemente para hablar en persona con el fiscal Hans Christian Wolters, pocos días después de haber sido liberado de prisión, donde cumplía una condena de siete años por violación. Como parte de su libertad condicional, entregó su pasaporte y debe llevar un brazalete electrónico en el tobillo.

En declaraciones a Sky News, el sospechoso de 49 años afirmó que quiere que el fiscal le “devuelva la vida” y que, a pesar de haber salido de prisión, todavía no se siente “libre”.

Brueckner declaró al medio que el fiscal se negó a reunirse con él.

“El fiscal no quiso recibirme, pero le dije a su representante que quería su ayuda para recuperar mi vida”, afirmó.

open image in gallery El ciudadano alemán Christian Brueckner viajó para hablar con el fiscal Hans Christian Wolters ( Sky News )

“Los medios me acosan, y eso es culpa suya. Quiero que asuma la responsabilidad. Me respondieron que no podían hacer nada por mí, que ya había sido condenado y liberado, y que no era asunto de ellos”.

El fiscal Hans Christian Wolters declaró que cuenta con pruebas que vinculan a Brueckner con el asesinato de Madeleine McCann, desaparecida en Portugal en 2007.

Brueckner también manifestó su molestia por ser el único señalado en el caso, a pesar de que nunca ha sido arrestado, interrogado ni acusado formalmente.

Sin embargo, cuando los periodistas le preguntaron si él había asesinado a Madeleine, Brueckner respondió: “Mis abogados me han aconsejado no hablar del tema y, lamentablemente, debo acatarlo”, agregó Brueckner.

Por otro lado, agentes de Scotland Yard tienen previsto viajar a Alemania para reunirse con las autoridades locales, que lideran la investigación.

open image in gallery Hans Christian Wolters acusó a Christian Brueckner de haber asesinado a Madeleine, pero nunca se han presentado cargos en su contra (PA) ( PA Media )

La Policía Metropolitana del Reino Unido informó que Christian Brueckner, de 49 años, sigue siendo sospechoso dentro de su propia investigación, mientras las autoridades de Portugal y Alemania también continúan con sus respectivas indagatorias sobre la desaparición de Madeleine McCann.

El jefe de la Policía Metropolitana, Sir Mark Rowley, señaló que la investigación británica sigue siendo un caso de persona desaparecida y que, actualmente, están “reevaluando la situación” tras la liberación del principal sospechoso, Brueckner.

“Él sigue siendo un sospechoso para nosotros. Estamos evaluando en qué punto nos encontramos, junto con las investigaciones alemana y portuguesa”, declaró Rowley a la prensa.

En 2023, los investigadores realizaron registros cerca del embalse de Barragem do Arade, ubicado a unos 48 kilómetros de Praia da Luz, lugar donde Madeleine desapareció en 2007.

Brueckner estuvo en esa zona entre los años 2000 y 2017, y se encontraron fotos y videos suyos cerca del embalse.

En octubre de 2023, un tribunal alemán lo absolvió de delitos sexuales no relacionados con el caso McCann, presuntamente cometidos en Portugal durante ese mismo período.

Traducción de Leticia Zampedri