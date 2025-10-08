Dominique Pelicot se describe a sí mismo como “el diablo” durante su declaración en el tribunal

Dominique Pelicot, condenado a 20 años de prisión por violar a su exesposa y facilitar que decenas de desconocidos también la abusaran, reapareció este martes ante el Tribunal de Apelación de Nimes, en Francia. Durante su testimonio, se describió a sí mismo como “el diablo”.

La comparecencia ocurrió nueve meses después de su condena. En esta ocasión, Pelicot declaró como testigo en el marco del recurso presentado por Husamettin Dogan, uno de los hombres sentenciados por violación a finales del año pasado, quien intenta anular el veredicto.

Según Pelicot, Dogan, de 44 años, sabía que Gisèle Pelicot, de 72 años, se encontraba sedada cuando acudió a la casa con la intención de abusar de ella. Por el contrario, Dogan afirma que creyó estar participando en un acto sexual consensuado, en el que la víctima simulaba estar dormida.

Dominique Pelicot no dejó lugar a dudas durante su declaración. “Él lo sabía desde el principio”, dijo en referencia a Husamettin Dogan, mientras hablaba ante el tribunal tras ser trasladado desde la cárcel. “Todos lo sabían. Todos vinieron con la misma intención”.

Con esa afirmación, rechazó de forma tajante los argumentos de Dogan: “Sé lo que dicen, pero también sé lo que hicieron y sé lo que hice yo”, afirmó. “He admitido lo que hice y estoy pagando por ello”.

Cuando se le preguntó por qué su esposa nunca sospechó que estaba siendo drogada y violada, Pelicot ofreció una respuesta escalofriante: “Me aseguré de que nunca sospechara. Cuando alguien confía en ti, no espera que seas el diablo”.

open image in gallery Gisele Pelicot y su hijo Florian llegan a la audiencia de apelación el 7 de octubre ( AFP via Getty )

Al finalizar su declaración, Dominique Pelicot pidió disculpas a su familia. En la sala se encontraba su exesposa, Gisèle Pelicot, quien asistió acompañada por su hijo Florian, de 46 años.

Un día después, Gisele también compareció ante el Tribunal de Apelación de Nimes. Durante su testimonio, negó de forma categórica haber dado su consentimiento a Husamettin Dogan.

“¿En qué momento te di mi consentimiento?”, le dijo directamente a Dogan. “Nunca”.

“Asume la responsabilidad de tus actos y deja de esconderte detrás de tu cobardía”, añadió con firmeza.

Aunque no tiene obligación legal de asistir a las audiencias, uno de sus abogados, Stéphane Babonneau, explicó a la BBC que Gisele se siente comprometida con el proceso. “Cree que debe estar presente. Para ella, acompañar cada etapa del juicio forma parte de su responsabilidad como víctima”, señaló.

El martes fue la primera vez que Gisèle Pelicot volvió a ver a su exesposo desde su condena el año pasado por violación y abuso sistemático.

El juicio, que se extendió durante tres meses y concluyó en diciembre, conmocionó a Francia, al poner en el centro del debate la violencia sexual contra las mujeres y desatar manifestaciones de apoyo en todo el país.

open image in gallery Pelicot antes del inicio de la audiencia de apelación el 6 de octubre ( Reuters )

Dominique Pelicot, exelectricista y agente inmobiliario, trituraba pastillas para dormir y ansiolíticos en la comida de su entonces esposa. Luego, invitaba a desconocidos a abusar de ella mientras permanecía inconsciente en su casa de Mazan, en la región de Provenza, entre 2011 y 2020.

Husamettin Dogan fue uno de los 51 hombres condenados por el caso y el único que decidió apelar el veredicto. Alrededor de 20 implicados no han sido identificados y continúan prófugos.

Dogan fue declarado culpable de violación agravada y sentenciado a nueve años de prisión. Esta semana, durante el juicio de apelación, aseguró ante el tribunal: “Nunca tuve la intención de violar a esa señora”.

Afirmó que fue manipulado por Dominique Pelicot y que creyó que Gisèle Pelicot había consentido un juego sexual en el que fingía estar dormida.

Sin embargo, el tribunal de Nimes fue informado el martes que Dogan tuvo relaciones sexuales con Gisele mientras ella estaba “inerte”.

open image in gallery Dominique Pelicot fue condenado a 20 años de prisión por sus crímenes en diciembre de 2024 ( Handout )

Dominique Pelicot grababa y fotografiaba a su esposa sin su conocimiento. Almacenaba las imágenes en una carpeta de su computadora etiquetada como “abus” (abuso).

Según declaró ante el tribunal, conoció a Husamettin Dogan, un hombre casado y padre de un hijo, a través de un chat en línea. Además, aseguró que le explicó con claridad que había drogado a su esposa y que buscaba hombres dispuestos a abusar de ella.

Pelicot negó haber presionado a Dogan para que tuviera relaciones sexuales con su esposa.

“Nunca obligué a nadie, no me necesitaban para hacerlo”, afirmó durante el segundo día del juicio.

“Todos los acusados dicen que los chantajeé. Eso es absolutamente falso”, añadió.

Visiblemente afectado, también dijo ante el tribunal que permanece en aislamiento total en prisión y que solo recibe visitas de su abogado.

“Lo único que me mantiene en pie es la escritura y la literatura”, expresó entre lágrimas.

Durante el juicio del año pasado, varios de los acusados aseguraron haber creído que Gisèle Pelicot había consentido los encuentros, bajo la idea de que formaban parte de una fantasía sexual de la pareja, y alegaron que habían sido “engañados”.

El proceso judicial se extendió por 16 semanas y concluyó con 46 hombres condenados por violación, dos por intento de violación y dos por agresión sexual.

Traducción de Leticia Zampedri