Departamento de Justicia amenaza con demandar a California por enviar boletas a no ciudadanos

El Departamento de Justicia de Estados Unidos amenazó a California con posibles acciones legales porque, según afirma, presuntamente se enviaron boletas de voto por correo a no ciudadanos para las elecciones legislativas de mitad de mandato del próximo mes.

Una carta enviada el martes a la secretaria de estado de California, Shirley Weber, por Trent McCotter, subsecretario de Justicia interino, señala que el Departamento de Justicia proporcionó a funcionarios del condado de Los Ángeles una memoria USB protegida con contraseña con una lista de nombres que, según el gobierno federal, probablemente corresponden a no ciudadanos a quienes se les enviaron boletas para participar en las elecciones de noviembre.

En la carta, obtenida por The Associated Press, se le dan al estado 48 horas para determinar si en la lista figura algún ciudadano. En el caso de las personas cuya ciudadanía no pueda verificarse de manera independiente, el estado debe ordenar a los funcionarios electorales locales que separen sus boletas por correo hasta que pueda determinarse su estatus, y a no entregar una boleta a nadie que aún no la haya recibido. Se advierte que podrían emprenderse acciones legales si el estado no cumple el plazo de 48 horas para revisar la lista.

“Si para entonces no pueden implementar este proceso, dada la elección federal en curso, Estados Unidos no tendrá otra opción que solicitar medidas de emergencia”, se lee en la carta.

Se envió una carta similar a la oficina del registrador del condado de Los Ángeles.

Hasta el momento, ni la secretaria de Estado de California ni el registrador del condado de Los Ángeles han respondido a solicitudes de comentarios.

Este año, el gobierno del presidente Donald Trump ha convertido en una prioridad la búsqueda de votantes no ciudadanos, aunque el problema es excepcionalmente raro. El Departamento de Justicia ha acusado a unas 90 personas por diversos tipos de irregularidades electorales en lo que va del año, entre ellas, 50 a las que se acusa de haber votado como no ciudadanos. Durante las elecciones presidenciales de 2024 hubo unos 227 millones de votantes registrados en Estados Unidos.

En julio, el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, envió cartas a California, Nevada, Nueva Jersey y Pensilvania, en las que alegaba que hasta 250.000 no ciudadanos estaban registrados en esos estados. Los funcionarios electorales de esos estados, incluida Weber, la secretaria de Estado de California, se mostraron escépticos ante la afirmación.

“Tengo serias dudas sobre la fiabilidad de sus datos y la exactitud de sus afirmaciones, ya que mi oficina no ha compartido nuestra lista estatal de registro de votantes con el Departamento de Seguridad Nacional ni con ninguna otra agencia o funcionario federal”, respondió Weber.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.