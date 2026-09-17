Buckingham responde a las afirmaciones incluidas en un libro del hermano de Diana

El Palacio de Buckingham desmintió rotundamente la afirmación del hermano de la difunta princesa Diana, según la cual el rey Carlos III dijo que pronto sería olvidada tras su muerte.

En un nuevo libro, Charles Spencer relata los traumáticos días posteriores a la muerte de Diana, quien falleció en un accidente automovilístico en París en 1997 a los 36 años. Afirma que discutió con el entonces príncipe Carlos —que estaba separado de Diana— por los planes del palacio para que los dos hijos de la pareja, los príncipes Guillermo y Enrique, caminaran detrás de su féretro durante el cortejo fúnebre.

Spencer sostiene que le dijo al ahora rey que Diana no habría querido que sus hijos, que entonces tenían 15 y 12 años, pasaran por esa dura experiencia. Asegura que Carlos le respondió: “Tranquilo, la olvidaremos muy pronto”, y lo acusa de sentir “desprecio” por su exesposa.

El Palacio de Buckingham respondió a las afirmaciones el miércoles por la noche con un comunicado extremadamente contundente, teniendo en cuenta los estándares mesurados de la casa real.

“Si bien, por principio, no comentamos libros, su majestad es consciente de que el dolor por la pérdida de un hermano puede nublar la razón, afectar el juicio y sesgar los recuerdos de formas que otros no reconocen, incluso muchos años después de una pérdida así”, señaló.

Las tensiones entre el palacio y los familiares aristocráticos de Diana, los Spencer, tras su muerte han sido muy comentadas, y se dramatizaron en la película “The Queen” y en la serie de televisión “The Crown”.

Muchos consideraron que Buckingham tardó en reconocer la oleada mundial de duelo por la muerte de Diana, lo que obligó a la familia real a admitir que la cercanía de Diana con la gente había llegado al público de un modo que se le escapaba al resto de la entidad. El enfoque más sensible de Guillermo y Enrique —y, en los últimos años, del rey— es un legado de aquella época.

Está previsto que “Swan Song: Diana, My Sister” ("El canto del cisne. Diana, mi hermana") se publique la próxima semana. El diario Daily Mail fue el primero en publicar una serie de extractos el miércoles por la noche.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.