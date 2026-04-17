NJ Transit confirma que tarifa del tren será de 150 dólares para aficionados del Mundial

Los precios por las nubes de las entradas no serán lo único que vacíe los bolsillos de los aficionados al fútbol que asistan a los partidos del Mundial en algunos recintos de Estados Unidos.

Los aficionados que intenten llegar al Estadio MetLife, que se encuentra en Nueva Jersey, desde la ciudad de Nueva York pueden esperar desembolsar 150 dólares por un pasaje de tren de ida y vuelta para cada partido, confirmaron el viernes funcionarios de transporte.

Eso es casi 12 veces la tarifa habitual de 12,90 dólares por el trayecto de unos 15 minutos y 14 kilómetros desde Penn Station en Manhattan hasta el estadio en East Rutherford, Nueva Jersey. El estacionamiento en el lugar no estará disponible para la mayoría de los aficionados, por lo que las autoridades de Nueva Jersey prevén que alrededor de 40.000 aficionados usarán el transporte público para cada partido.

El estadio, sede de los equipos Giants y Jets de Nueva York de la NFL, albergará ocho partidos del Mundial, incluida la final del torneo el 19 de julio. Los partidos de la fase de grupos de potencias futbolísticas como Brasil, Francia, Alemania e Inglaterra, junto con otras naciones, comienzan el 13 de junio.

La gobernadora de Nueva Jersey, Mikie Sherrill, ha sugerido que el recargo era necesario para garantizar que los viajeros de su estado no se quedaran con una “cuenta durante años” por albergar el Mundial que regresa a los Estados Unidos por primera vez desde 1994.

Funcionarios de NJ Transit indicaron que costaría 62 millones de dólares transportar a los aficionados hacia y desde el estadio durante la duración del torneo, y que subvenciones externas solo habían reducido 14 millones de dólares de esos gastos previstos.

“Esto no es un abuso de precios”, declaró a los periodistas el viernes el presidente y director ejecutivo de NJ Transit, Kris Kolluri. “Literalmente estamos tratando de recuperar nuestros costos”.

Tomar transporte público para los partidos del Mundial en los suburbios de Boston también será costoso.

Los autobuses exprés desde varios puntos hasta el Gillette Stadium, sede de los Patriots de Nueva Inglaterra de la NFL, costarán 95 dólares, anunciaron funcionarios esta semana.

Y miles de aficionados ya han comprado boletos de tren de ida y vuelta de 80 dólares desde Boston hasta la estación de tren de cercanías cerca del estadio. Eso es cuatro veces los 20 dólares que normalmente se cobra a los pasajeros por un boleto de ida y vuelta durante días de partido y otros eventos especiales. A diferencia del MetLife, el estadio Gillette no queda a un salto del centro. El estadio está ubicado en Foxborough, una localidad a 48 kilómetros al sur de Boston.

Otras ciudades sede del Mundial, incluidas Los Ángeles y Filadelfia, se han comprometido a mantener sin cambios sus tarifas de transporte, al señalar que el gobierno de Estados Unidos ha proporcionado unos 100 millones de dólares en subvenciones de transporte a las ciudades anfitrionas para ofrecer un servicio reforzado de autobuses y trenes.

Kansas City opera autobuses especiales desde distintos puntos de la ciudad hasta el Arrowhead Stadium que cuestan apenas 15 dólares ida y vuelta. También ofrece un autobús gratuito desde el aeropuerto hasta el centro. Houston, que alberga siete partidos del Mundial, dijo que ha añadido autobuses y vagones de tren para atender a los aficionados, pero que pretende mantener las tarifas en los niveles actuales: 1,25 dólares para autobuses y trenes ligeros, y opciones de estaciona-y-viaja que van de 2 a 4,50 dólares.

Pero la gobernadora de Nueva Jersey, una demócrata que asumió el cargo en enero, afirmó que su administración heredó un acuerdo en el que la FIFA, el organismo rector internacional del fútbol, aportó “0 dólares para el transporte” mientras dejaba a la agencia de transporte del estado, crónicamente falta de fondos, “atascada con una factura de 48 millones de dólares”.

“La FIFA debería pagar los viajes. Pero si no lo hacen, no voy a permitir que se aprovechen de Nueva Jersey”, escribió Sherrill en una publicación en redes sociales el miércoles.

La FIFA se ha mostrado molesta ante la sugerencia, al señalar que los acuerdos firmados con las ciudades sede del Mundial en 2018 contemplaban transporte gratuito para los aficionados a todos los partidos. También argumentó que ningún otro gran evento celebrado en MetLife ha tenido que pagar el transporte de los aficionados.

“Estamos bastante sorprendidos por el enfoque de la gobernadora de Nueva Jersey hoy sobre el transporte de los aficionados”, señaló la organización en un comunicado el jueves, mientras empezaban a circular reportes de prensa sobre la tarifa informada. “La FIFA trabajó durante años con las ciudades sede en planes de transporte y movilidad, incluida la defensa de millones de dólares en financiación federal para apoyar a las ciudades sede en materia de transporte”.

El enorme aumento de la tarifa hacia MetLife también provocó una objeción de la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul.

“Cobrar más de 100 dólares por un corto viaje en tren me parece terriblemente alto”, publicó la demócrata en X a principios de esta semana.

El medio deportivo The Athletic informó primero sobre la tarificación dinámica.

Las alternativas al tren para los partidos en el Estadio MetLife serán casi igual de caras. Un número limitado de plazas de estacionamiento en el cercano centro comercial American Dream Mall se venden por adelantado y actualmente tiene un precio de 225 dólares.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes