Avalancha provoca descarrilamiento de tren en Suiza; reportan posibles víctimas

Cinco personas resultaron heridas cuando un tren descarriló en Suiza tras una avalancha la mañana del lunes, informó la policía luego de completar una compleja operación de rescate para auxiliar a los pasajeros.

Varios vagones se salieron de las vías cerca de Goppenstein, en el cantón suroccidental de Valais, alrededor de las 7:00 a. m., después de que, según las autoridades, una avalancha cruzara la línea férrea poco antes del paso del tren.

En el operativo participaron ocho rescatistas de montaña, dos ambulancias y un helicóptero para evacuar a los 29 pasajeros. Uno de los heridos fue trasladado a un hospital en Sion, mientras que otros cuatro recibieron atención médica en el lugar.

Tan solo la semana pasada, las autoridades habían advertido sobre un alto riesgo de avalanchas en el cantón de Valais, en medio de intensas nevadas y fuertes vientos en los Alpes.

En los últimos días, al menos cuatro esquiadores fuera de pista, entre ellos dos ciudadanos británicos, murieron en avalanchas en los Alpes franceses.

open image in gallery Equipos de rescate estuvieron presentes esta mañana para evacuar a los pasajeros que quedaron atrapados en el tren ( Police Valais )

La policía de Valais informó que todos los pasajeros fueron evacuados de forma segura del tren regional de Bern-Lötschberg-Simplon (BLS) AG antes del mediodía, mientras las autoridades iniciaban una investigación para esclarecer las causas del accidente.

Un vocero de la compañía ferroviaria declaró previamente al medio 20 Minuten que el tren descarriló “debido a una avalancha” que descendió en la zona de Stockgraben.

Los servicios en la línea Frutigen-Brig permanecerán interrumpidos al menos hasta la mañana siguiente, informó BLS, en un escenario donde la nieve aún cubría las vías y la zona seguía bajo resguardo.

El tren descarriló entre Goppenstein y Hohtenn al salir de un túnel, cuando cubría la ruta hacia el sur desde Spiez hasta Brig.

La semana pasada, los sistemas de monitoreo en Suiza advirtieron sobre un alto riesgo de avalanchas en Valais debido a las fuertes nevadas y los intensos vientos.

open image in gallery En las imágenes se muestra una aparente avalancha sobre las vías el lunes ( Valais Police )

Un tren de BLS se salió de las vías la mañana del lunes mientras cubría la ruta entre Spiez y Brig.

El Instituto Federal Suizo de Investigación Forestal, de la Nieve y del Paisaje (WSL) elevó el 11 de febrero su nivel de alerta a cuatro, el segundo más alto de su escala, y advirtió que una nueva capa de nieve se asentaba sobre otra más antigua y débil, lo que incrementaba el riesgo de avalanchas en numerosas zonas.

La advertencia seguía vigente en amplias áreas del país el 16 de febrero.

En plena temporada europea de esquí, al menos cuatro esquiadores han muerto en los Alpes en los últimos días por avalanchas.

open image in gallery La policía cree que una avalancha pudo haber cruzado las vías antes de que el tren pasara por el lugar ( Valais Police )

open image in gallery La Policía de Valais informó la semana pasada que una avalancha obligó a cerrar la carretera Ferden–Goppenstein–Steg (en la imagen) ante el elevado riesgo de nuevos desprendimientos ( Police Valais )

Dos fallecieron la semana pasada en Saint-Agnes y Montgenèvre mientras practicaban esquí fuera de pista, según las autoridades. Otros dos esquiadores de travesía murieron cerca de Saint-Véran a comienzos de este mes.

En lo que va de la temporada de esquí, al menos 66 personas han perdido la vida en Europa a causa de avalanchas, según los Servicios Europeos de Alerta de Avalanchas, organismo encargado de pronosticar el riesgo.

La entidad señala que estos fenómenos provocan en promedio unas 100 muertes al año en el continente.

Traducción de Leticia Zampedri