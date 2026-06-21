El primer ministro británico está al borde del abismo mientras crece la presión para que dimita

El primer ministro británico Keir Starmer se enfrenta a una decisión que definirá su carrera: dimitir o afrontar un desafío de su rival en el Partido Laborista, Andy Burnham.

Starmer ha prometido públicamente mantenerse en el cargo, pero la presión aumenta a medida que cada vez más colegas del Partido Laborista concluyen que su tiempo se ha acabado. Crecen las expectativas de que anuncie un calendario para su renuncia incluso el mismo lunes. Ese es el día en que Burnham jurará como legislador en la Cámara de los Comunes después de ganar una elección parcial la semana pasada.

Starmer pasaba el fin de semana con su familia en Chequers, la casa de campo utilizada por los primeros ministros británicos.

El secretario de Negocios, Peter Kyle, indicó el domingo que Starmer está “tomándose tiempo para reflexionar sobre las realidades políticas, los desafíos y las oportunidades” en las que se encuentra.

“Sé que es un primer ministro que siempre pone a su país en primer lugar”, declaró Kyle a la BBC, aunque señaló que los reportes de que Starmer renunciará son “especulación”.

El descontento con el primer ministro ha ido en aumento durante meses. Los legisladores laboristas están desesperados por revertir el declive de popularidad del gobierno desde que Starmer condujo al partido de centroizquierda a una victoria electoral aplastante en julio de 2024.

Ha tenido dificultades para lograr el crecimiento económico prometido, reparar unos servicios públicos deteriorados y aliviar el costo de vida, y se ha visto lastrado por repetidos tropiezos, como su decisión de nombrar a Peter Mandelson, un amigo de Jeffrey Epstein marcado por escándalos, como embajador de Reino Unido en Estados Unidos.

El Partido Laborista está perdiendo votantes progresistas frente al creciente Partido Verde y afronta el ascenso de Reformar Reino Unido, el partido antiinmigración liderado por Nigel Farage que encabeza de forma constante las encuestas nacionales de opinión.

Burnham, hasta esta semana el popular alcalde del Gran Manchester, ganó de manera contundente el escaño de Makerfield, en el noroeste de Inglaterra, en una elección parcial celebrada el jueves. Obtuvo casi el 55% de los 45.510 votos emitidos, más de 9.000 por encima del segundo, de Reform UK.

Ahora que es legislador, está en posición de desafiar a Starmer por el liderazgo del Partido Laborista. El discurso de aceptación de Burnham no dejó dudas de que quiere liderar tanto el partido como el país.

“Todo el mundo sabe que la política no está funcionando”, afirmó. “Todo el mundo puede sentir que el país no está donde debería estar. Esta noche podría, sólo podría, ser el punto de inflexión”.

Starmer felicitó a Burnham el viernes, pero insistió en que luchará contra cualquier intento de destituirlo.

“Me postularé, me presentaré”, si hay una contienda por el liderazgo laborista, dijo Starmer. “He dicho repetidamente que no voy a apartarme de eso”.

Pero Charlie Falconer, un destacado miembro laborista de la Cámara de los Lores, sostuvo el sábado que a Starmer no le queda “absolutamente ninguna autoridad”.

“Debería haber un proceso de transición acordado en el que Andy y Keir cooperen sobre cuándo debe producirse el traspaso”, le dijo a la BBC.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.