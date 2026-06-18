Un niño de tres años fue arrojado al recinto de los cocodrilos en un zoológico

Un hombre ha sido arrestado bajo sospecha de intento de asesinato después de que un niño de tres años terminara en el recinto de los cocodrilos de un zoológico inglés y resultara gravemente herido.

Detectives de la unidad de delitos graves de la policía de Cambridgeshire, Inglaterra, Reino Unido, están investigando el caso. Afirman que no creen que el hombre y el niño se conocieran.

Los agentes fueron alertados a las 1:24 p. m. hora local sobre “un incidente en el que un niño de tres años acabó en el recinto de los cocodrilos, en Johnsons of Old Hurst (un zoológico y tienda de productos agrícolas), cerca del pueblo de Huntingdon”.

Según la policía, el niño fue trasladado al Hospital Addenbrooke en Cambridgeshire con heridas graves y su estado es crítico pero estable. En el hospital hay agentes especialmente capacitados para brindar apoyo a su familia.

Un hombre de 30 años del condado de Norfolk ha sido arrestado bajo sospecha de intento de asesinato.

En 2019, cuando el zoológico inauguró su nuevo reptilario, Andy Johnson, dueño de los reptiles, declaró al sitio web Cambridgeshire Live: “Es simplemente asombroso que la gente pueda observar a los animales sin barreras. Es inspirador porque están ahí, en la vida real, no como algo que acabas de ver en la televisión”.

El zoológico, que cuenta con más de 100 animales, afirma ofrecer una variedad de actividades para toda la familia.

En su página web anuncian una “experiencia de alimentación de cocodrilos” de 30 minutos por 106 dólares.

Ben Obese-Jecty, legislador de Huntingdon, declaró que estaba en contacto con altos mandos oficiales en relación con el caso.

En las redes sociales, escribió: “Estoy al tanto del incidente en Johnsons of Old Hurst y he estado en contacto con oficiales superiores del Comando Oro, quienes lo están tratando como un incidente crítico”.

“Se trata de una investigación criminal en curso y pido a la gente que se abstenga de especular en Internet. La policía proporcionará una actualización con más información a su debido tiempo”, añadió.

“Mis pensamientos están con la joven víctima y su familia en estos momentos tan traumáticos y difíciles”, concluyó.

Traducción de Sara Pignatiello