El himno nacional de Inglaterra quedó ahogado por los abucheos y cánticos argentinos antes de que los aficionados de Los Tres Leones respondieran al gesto, mientras las tensiones se desbordaban incluso antes de que comenzara su trascendental semifinal de la Copa del Mundo 2026.

Las selecciones que disputan esta semifinal comparten una larga rivalidad futbolística que también tiene un marcado trasfondo histórico, ya que el conflicto en torno a las islas Malvinas forma parte de la narrativa previa al partido en Atlanta.

Argentina invadió el territorio británico de ultramar en 1982, pero perdió rotundamente la Guerra de las Malvinas en 74 días, que se cobró la vida de 907 personas: 649 militares argentinos, 255 británicos y tres isleños de las Malvinas.

En el país suramericano se sigue creyendo vehementemente que el archipiélago en el océano Atlántico Sur, que se encuentra a casi 500 km de su costa oriental, debería estar bajo su soberanía, una causa que está consagrada en gran parte de la cultura del país, incluido su fútbol.

Los himnos nacionales de ambos países fueron abucheados ( AP )

Mientras los jugadores se alineaban alrededor del círculo central para los himnos nacionales, los aficionados argentinos ensordecían con sus cánticos de “quien no salte es inglés”, antes de abuchear fuertemente al escucharse ‘Dios salve al Rey’.

Acto seguido, los aficionados ingleses respondieron al unísono abucheando el himno argentino, marcando así la pauta para la reñida semifinal que se anticipaba.

“Tengo muchas ganas de que llegue el momento y estoy emocionado. Escuchar esos himnos nacionales fue genial. No se caen bien y eso está bien”, dijo el exdelantero de Inglaterra, Alan Shearer, en la transmisión de la BBC.

La vicepresidenta argentina, Victoria Villarruel, avivó la polémica antes del partido al llamar a Inglaterra “invasores” y “piratas usurpadores” antes del choque en semifinales, pero otros insisten en que esa expresión en torno a las Malvinas no representa un odio hacia los británicos.

Por otra parte, la Federación de Veteranos de Guerra del 2 de Abril (Argentina) ha pedido que el partido excluya a las Malvinas del discurso, afirmando en un comunicado: “El deporte no es la guerra: el partido de semifinales es un evento deportivo mundial, no una revancha armada ni una forma de reparación histórica”.

Traducción de Sara Pignatiello