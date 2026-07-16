Con el respaldo de Irán, hutíes en Yemen amenazan con intensificar ataques contra Arabia Saudí

El líder de los rebeldes hutíes en Yemen afirmó el jueves que su grupo, respaldado por Irán, está listo para intensificar su ofensiva contra Arabia Saudí, después que ambas partes intercambiaran ataques hacia los aeropuertos.

En el enfrentamiento más significativo desde una tregua en 2022, aviones de guerra saudíes atacaron el Aeropuerto Internacional de Saná el domingo. En respuesta, los hutíes lanzaron misiles y drones contra el Aeropuerto Internacional de Abha, en Arabia Saudí, el lunes. No se reportaron víctimas.

Las tensiones se intensificaron a principios de este mes, cuando los hutíes acusaron a Arabia Saudí de intentar impedir el regreso de un avión iraní que transportaba a una delegación hutí a Teherán para el funeral del líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei. El avión fue desviado después que el aeropuerto de Saná fuera bombardeado y aterrizó sin contratiempos en la ciudad de Hodeida. Las autoridades saudíes no respondieron a una solicitud de comentarios sobre los ataques aéreos hacia Yemen.

El líder hutí Abdul Malik al-Houthi señaló que la respuesta del grupo al ataque contra el aeropuerto de Saná fue “modesta” y que la “verdadera ecuación sería el aeropuerto de Saná por el aeropuerto de Riad. La ecuación es aeropuertos por aeropuertos, puertos por puertos y asedio por asedio”. También amenazó instalaciones petroleras en Arabia Saudí.

Acusó a Arabia Saudí de no comprometerse con la desescalada en Yemen tras la tregua de 2022.

“Si el enemigo saudí avanza hacia una ofensiva a gran escala, nosotros avanzaremos hacia una ofensiva a gran escala”, advirtió Al-Houthi durante un discurso televisado. Sostuvo que Arabia Saudí había endurecido su bloqueo aéreo, terrestre y marítimo sobre Yemen, y afirmó que el reino estaba ignorando las necesidades humanitarias de los yemeníes.

Una coalición liderada por Arabia Saudí impuso un bloqueo aéreo y marítimo a Yemen en 2015, como parte de sus esfuerzos de guerra para desalojar a los hutíes y restituir al gobierno reconocido internacionalmente. Ese año, Naciones Unidas establecieron un mecanismo para inspeccionar y verificar que los buques que se dirigen a puertos yemeníes no transporten armas.

El bloqueo, sin embargo, ha derivado en restricciones paralizantes al flujo de bienes comerciales y ayuda humanitaria hacia el país, que ha atravesado una de las peores crisis humanitarias del mundo.

Al-Houthi también afirmó que Estados Unidos, Israel y el Reino Unido habían fracasado en sus confrontaciones directas con los yemeníes.

“Pero existe la posibilidad de enfrentamientos renovados”, manifestó. “No significa que todo haya terminado”.

Durante la guerra entre Israel y Hamás, los hutíes atacaron más de 100 buques mercantes con misiles y drones, hundieron dos y mataron a cuatro marineros, desde noviembre de 2023 hasta enero de 2025, y también lanzaron proyectiles contra Israel.

Los ataques interrumpieron el transporte marítimo a través del corredor del mar Rojo, por el que se mueve anualmente 1 billón de dólares en mercancías. Estados Unidos e Israel respondieron con una campaña aérea en zonas de Yemen controladas por los hutíes hasta que se alcanzó un acuerdo entre los estadounidenses y los hutíes en 2025.

Han aumentado los temores de que los hutíes puedan entrar en la guerra entre Estados Unidos e Irán en apoyo de Teherán.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.