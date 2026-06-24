La ola de calor en Europa provoca alertas sanitarias de Londres a Milán

Las autoridades británicas advirtieron a la población en amplias zonas del Reino Unido que las altas temperaturas supondrían un riesgo para la vida el miércoles, mientras una “cúpula de calor” sobre Europa occidental causaba condiciones extremas en el continente.

La alerta “roja por salud ante el calor” para gran parte del centro y el sur de Inglaterra, así como para Gales, es apenas la segunda advertencia de este tipo emitida por las autoridades británicas. La primera fue en julio de 2022, cuando las temperaturas superaron los 40 grados Celsius (104 grados Fahrenheit).

Las autoridades en Francia, Italia y España también emitieron advertencias sobre los riesgos del calor extremo para decenas de millones de personas.

Reino Unido se prepara para las temperaturas más altas registradas en junio, después de que la agencia meteorológica, la Met Office, pronosticara una máxima de 38 ºC en el sur de Inglaterra. Las temperaturas alcanzaron 34,6 ºC el martes en Wisely, al suroeste de Londres.

“Las alertas rojas se reservan para los eventos más graves y esperamos impactos severos y significativos de esta ola de calor, con efectos en la salud probables para muchos, incluso más allá de quienes normalmente son más vulnerables al calor”, indicó Mark Sidaway, subdirector de pronósticos de la Met Office.

Algunas escuelas en Inglaterra cerraron debido al calor y se cancelaron muchos servicios de tren, mientras se instaba a los pasajeros a evitar los desplazamientos no esenciales en las zonas cubiertas por la alerta roja.

Network Rail, que opera la red ferroviaria británica, advirtió de una “disrupción significativa” en toda Inglaterra y Gales, al imponer restricciones de velocidad para minimizar el riesgo de problemas relacionados con el calor, como vías deformadas y tendidos eléctricos combados.

Eurostar indicó que canceló cuatro trenes previstos entre Londres y París el miércoles y el jueves “debido a las condiciones meteorológicas adversas previstas”.

Francia registró su día más caluroso el martes, lo que llevó a la torre Eiffel y al museo del Louvre a restringir los horarios de visita, mientras se alteraban los horarios escolares y de transporte.

El récord de 29,8 ºC (85,6 ºF) del indicador térmico nacional de Francia —un promedio de temperaturas medidas en 30 estaciones meteorológicas— fue apenas el más reciente de una serie de máximos nunca antes registrados que se han acumulado en el país más grande de Europa.

El Ministerio italiano de Salud emitió alertas rojas para 16 ciudades el miércoles, con grandes urbes como Roma, Milán, Florencia y Turín afectadas. La alerta roja señala condiciones de emergencia que pueden afectar no sólo a las personas vulnerables, sino también a adultos sanos.

Las temperaturas podrían alcanzar máximas de 41 ºC (105 ºF) en Florencia y 38 ºC (104 ºF) en Milán, mientras que se prevé que Roma y Nápoles se mantengan por debajo de 36 ºC (96,8 ºF).

El aviso por calor en Reino Unido sigue vigente hasta el jueves, con temperaturas nocturnas que se mantienen muy por encima del promedio.

Hace tanto calor en la tradicional sede de la democracia británica que se permitirá a los periodistas varones que cubren el Parlamento quitarse las chaquetas en la tribuna de prensa de la Cámara de los Comunes el miércoles.

“Si creen que ya hace calor, bueno, todavía no han visto nada”, comentó el meteorólogo del Met Office Alex Burkill por la mañana del miércoles.

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Jill Lawless contribuyó a este despacho.

___ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.