Abogado millonario respaldado por Trump gana las elecciones presidenciales en Colombia

El candidato de derecha Abelardo de la Espriella ganó por un estrecho margen las elecciones presidenciales de Colombia, según el conteo preliminar de votos, impulsado por una campaña centrada en la promesa de combatir la delincuencia y fortalecer la economía.

De la Espriella obtuvo el 49,66 % de los votos, mientras que su rival, el senador Iván Cepeda, alcanzó el 48,70 %, una diferencia de unos 250.000 sufragios, de acuerdo con el escrutinio de la Registraduría Nacional, con casi el 100 % de las mesas contabilizadas.

Cepeda, de 63 años, basó su campaña en la continuidad de las políticas del presidente Gustavo Petro, el primer mandatario de izquierda del país y exintegrante de una guerrilla. Entre sus propuestas figuraban el pago de pensiones estatales para la población de bajos ingresos, reformas laborales respaldadas por los sindicatos, una moratoria a nuevos proyectos petroleros y la continuidad de las negociaciones de paz con grupos armados.

Por su parte, De la Espriella, quien recibió el respaldo del presidente Donald Trump, responsabilizó a Petro de los problemas económicos y de seguridad que enfrenta el país, incluido el fortalecimiento de los grupos armados.

Durante la campaña prometió poner fin a las negociaciones con organizaciones rebeldes y criminales, impulsar la industria del petróleo y el gas, reducir impuestos y disminuir el tamaño del Estado hasta en un 40 %.

No obstante, también adelantó que mantendrá el aumento del 23 % del salario mínimo impulsado por Petro, así como otros programas sociales con amplio apoyo ciudadano.

“Gobernaré para todos los colombianos, tanto para quienes votaron por mí como para quienes eligieron al otro candidato”, afirmó De la Espriella ante sus seguidores en Barranquilla, donde aseguró que defenderá los derechos de todos los ciudadanos.

La ajustada diferencia, inferior a un punto porcentual, probablemente lo obligará a moderar algunas de sus propuestas para conseguir el respaldo de un Congreso dividido.

open image in gallery Seguidores del candidato presidencial de derecha Abelardo De La Espriella se reúnen durante la jornada electoral ( Reuters )

El Pacto Histórico, el partido de Iván Cepeda, cuenta con la mayor representación tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes, aunque ninguna fuerza política tiene mayoría en el Congreso.

De la Espriella, abogado y sin experiencia previa en cargos públicos, también deberá enfrentar el desafío de la elevada deuda pública. Aunque durante la campaña se presentó como empresario, una investigación del medio local La Silla Vacía señaló que varias de sus empresas fueron liquidadas o mantienen deudas y registraron pérdidas en 2024. Según ese informe, su bufete de abogados es su negocio más rentable.

Más de 26,3 millones de colombianos participaron en las elecciones, de un padrón de 41,4 millones de votantes habilitados. Además, unas 427.000 personas depositaron un voto en blanco, una opción que suele interpretarse como una forma de protesta, de acuerdo con las cifras de la Registraduría Nacional.

Por su parte, Cepeda dijo a sus seguidores durante un acto en Bogotá que esperará una verificación final del escrutinio, voto por voto. Según explicó, su campaña impugnó los resultados de aproximadamente 33.000 de las 122.000 mesas de votación.

El senador también subrayó que los millones de ciudadanos que respaldaron su candidatura representan una fuerza política importante y, por lo tanto, deben tener voz en el futuro del país.

open image in gallery De La Espriella dijo a sus seguidores que gobernará "para todos los colombianos" ( Reuters )

“Estamos abiertos al diálogo y dispuestos a alcanzar acuerdos, siempre que exista respeto, buena fe y que esos compromisos se traduzcan en acciones políticas que beneficien al país y preserven los avances históricos que ya hemos conseguido”, afirmó Cepeda.

Muchos simpatizantes de Cepeda expresaron su preocupación por el tono confrontativo que De la Espriella ha adoptado frente a los grupos armados, al considerar que esa estrategia podría llevar a Colombia a una nueva etapa de mayor violencia, tras más de seis décadas de conflicto entre guerrillas de izquierda, organizaciones criminales surgidas de antiguos grupos paramilitares de derecha y el Estado.

La victoria de De la Espriella también se suma a una tendencia política observada recientemente en Sudamérica, donde candidatos de derecha han llegado al poder en países como Chile, Argentina, Costa Rica, Bolivia y Ecuador.

Por su parte, en Perú, donde aún continúa el conteo de los votos de las elecciones del 7 de junio, la conservadora Keiko Fujimori, hija del expresidente Alberto Fujimori —quien cumplió 16 años de prisión por violaciones a los derechos humanos—, se perfila como la favorita para alcanzar la presidencia después de tres intentos fallidos.

Traducción de Leticia Zampedri