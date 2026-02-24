Liberan a Peter Mandelson bajo fianza tras arresto por conducta indebida en el ejercicio de un cargo público

Peter Mandelson fue detenido tras ser acusado de filtrar correos electrónicos del gobierno británico al financiero pedófilo Jeffrey Epstein mientras ocupaba el cargo de secretario de Comercio.

El exministro laborista y miembro de la Cámara Alta fue detenido por presunta conducta indebida en el ejercicio de un cargo público, según informó la Policía Metropolitana, después de que varios agentes se personaran en su domicilio de Londres el lunes por la tarde. El exfuncionario, de 72 años, fue trasladado a una comisaría de Londres para ser interrogado, añadió la policía sin dar detalles sobre el presunto delito por el que fue detenido.

La Policía Metropolitana había iniciado una investigación después de que se acusara a Mandelson de haber pasado información delicada para el mercado a Epstein durante su etapa como secretario de Comercio. Lord Mandelson, que fue destituido de su cargo de embajador en Estados Unidos el año pasado y dimitió de la Cámara de los Lores en enero, ha negado haber cometido ningún delito.

Los correos electrónicos de 2009, publicados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos como parte de la divulgación de millones de documentos relacionados con Epstein, dieron lugar a acusaciones de que Mandelson había transmitido una evaluación de uno de los asesores del entonces primer ministro Gordon Brown sobre posibles medidas políticas.

open image in gallery Peter Mandelson fue detenido como sospechoso de conducta indebida en el ejercicio de un cargo público ( BBC )

Este mes, la policía registró dos propiedades de Mandelson en relación con su investigación.

En un comunicado, la Policía Metropolitana declaró: “Los agentes detuvieron a un hombre de 72 años como sospechoso de conducta indebida en el ejercicio de un cargo público. Fue arrestado en una dirección de Camden el lunes 23 de febrero y fue trasladado a una comisaría de Londres para ser interrogado. El arresto se suscita tras la ejecución de órdenes de registro en dos domicilios en las zonas de Wiltshire y Camden”.

Se entiende que la Fiscalía General del Estado aún no ha ofrecido ningún consejo preliminar sobre la investigación en relación con las acusaciones contra Mandelson.

La Oficina del Gabinete había remitido material a la policía en relación con la investigación sobre Mandelson después de que una revisión inicial de los archivos de Epstein sugiriera que “se habían vulnerado las medidas de seguridad”.

La líder conservadora Kemi Badenoch afirmó que la detención era un “momento decisivo” para el primer ministro Keir Starmer, quien ha sido criticado por su decisión de nombrar a Mandelson embajador del Reino Unido en Estados Unidos a pesar de conocer sus vínculos con Epstein.

El lunes por la tarde, se informó a los diputados que se esperaba que la primera parte de los documentos relacionados con el nombramiento del año pasado se hiciera pública “muy pronto, a principios de marzo”.

open image in gallery Keir Starmer ha sido criticado por su decisión de nombrar a Mandelson ( PA Wire )

Sin embargo, el secretario jefe del primer ministro, Darren Jones, dijo que la publicación de parte de la correspondencia entre el gobierno británico y el antiguo miembro de la Cámara Alta se retrasaría “debido al interés de la Policía Metropolitana”.

En una declaración ante la Cámara de los Comunes el lunes, Jones afirmó: “Sin embargo, debo informar a la Cámara que sigue siendo cierto que una parte de este primer lote de documentos está actualmente sujeta a la investigación en curso de la Policía Metropolitana. Esto incluye la correspondencia entre el gobierno y Peter Mandelson, en la que se planteaban una serie de preguntas de seguimiento”.

Y mencionó: “Debido al interés de la Policía Metropolitana en este documento, no podemos publicarlo a principios de marzo en el primer lote, pero lo haremos tan pronto como podamos, previa consulta con la Policía Metropolitana”.

Señaló además que hay una pequeña parte de ese material que se refiere a cuestiones de seguridad nacional o relaciones internacionales, y por lo tanto al papel que la Cámara ha previsto para la Comisión de Inteligencia y Seguridad. Aseguró que estaban trabajando con la comisión para establecer los procesos que permitan poner este material a disposición del público, y que están muy agradecidos a la comisión por su importante contribución a la revisión de estos documentos.

Los conservadores han acusado al gobierno de actuar “con la urgencia de un perezoso cansado en un lunes festivo” al publicar documentos relacionados con el nombramiento de Mandelson como embajador en Estados Unidos. En su intervención ante la Cámara de los Comunes el lunes, el diputado conservador Mike Wood dijo: “El trabajo cuidadoso no debe convertirse en un eufemismo para referirse a un retraso controlado”.

Jones respondió que el Gobierno estaba tratando de gestionar una investigación criminal y añadió: “Estoy seguro de que la Cámara no querría que interfiriéramos inadvertidamente en ese proceso”.

Mientras tanto, en una entrevista con The Independent, Badenoch acusó a los diputados laboristas de “aprovecharse” de las investigaciones parlamentarias sobre Andrew Mountbatten-Windsor para distraer la atención del asunto de Mandelson, que, según ella, era mucho más importante desde el punto de vista parlamentario.

El lunes por la noche, tras la detención de Mandelson, la baronesa Jacqui Smith, ministra de Mujeres e Igualdad, defendió a Keir por su gestión del caso de Mandelson, al asegurar que había tomado “medidas rápidas” para despedirlo cuando surgieron pruebas de su continua relación con Epstein.

Añadió: “Tan pronto como Keir Starmer comprendió cuál era la realidad de la relación de Peter Mandelson con Jeffrey Epstein, lo despidió, de hecho, en mitad de la noche. Así que creo que ese es un aspecto importante a tener en cuenta”.

Traducción de Michelle Padilla