Andrew Mountbatten-Windsor y la policía de Thames Valley coincidieron ante un tribunal en que las órdenes judiciales utilizadas para registrar dos de sus residencias reales a principios de este año eran ilegales.

El expríncipe, que no asistió a la audiencia, presentó una demanda ante el Tribunal Superior para impugnar la legalidad de las órdenes de registro, autorizadas por un juez del Old Bailey.

Las órdenes permitieron a los agentes registrar en febrero su residencia en la finca de Sandringham y su antigua vivienda, Royal Lodge, en Windsor, antes de que fuera detenido bajo sospecha de conducta indebida en el ejercicio de sus funciones públicas durante su etapa como enviado comercial del Reino Unido.

El juez Hilliard señaló que se había cometido un “error significativo” al solicitar las órdenes de registro. No obstante, la policía aclaró que la investigación penal sigue en curso.

open image in gallery Andrew Mountbatten-Windsor sale de la comisaría de Aylsham ( Reuters )

El juez también aclaró que la anulación de las órdenes de registro no pone fin a la investigación ni significa que toda la investigación haya sido “ilegal”, y agregó que los nombres de los empleados mencionados en los documentos judiciales no se harán públicos.

Por su parte, la policía de Thames Valley confirmó que sigue investigando la “presunta conducta indebida en el ejercicio de un cargo público por parte de un hombre de unos 60 años residente en Norfolk”.

Las órdenes de registro fueron anuladas por el Tribunal Superior en julio, una decisión que, según explicó un portavoz policial, “se refiere específicamente a la base legal utilizada para autorizarlas y no constituye un pronunciamiento sobre la investigación en curso”.

“Nos aseguramos de que el tribunal dispusiera de toda la información y documentación necesarias para tomar su decisión, y seguimos en todo momento los procedimientos legales correspondientes”, señaló el portavoz.

También reconoció que “la decisión inicial del tribunal de emitir las órdenes al amparo de la legislación utilizada fue incorrecta y, por lo tanto, corresponde anularlas”.

Por último, explicó que siguen en marcha los procedimientos judiciales para determinar qué ocurrirá con el material incautado durante los registros y si la policía puede conservarlo legalmente como parte de la investigación.

open image in gallery Mountbatten-Windsor fue detenido en febrero ( AFP/Getty )

La policía de Thames Valley solicitó conservar el material incautado durante los registros, con el argumento de que podría volver a confiscarlo al amparo de otra disposición legal. Mountbatten-Windsor se opone a la petición, aunque el tribunal indicó que no se espera una decisión al respecto hasta el próximo año.

El juez Hilliard señaló, sin embargo, que la existencia de ese material era un elemento “inherente” a la naturaleza del presunto delito de conducta indebida en el ejercicio de un cargo público.

El exduque fue detenido el día de su cumpleaños número 66, bajo sospecha de conducta indebida en el ejercicio de sus funciones públicas, tras las acusaciones de que habría compartido información confidencial con el fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein durante su etapa como enviado comercial del Reino Unido. Después de ser interrogado bajo advertencia policial, quedó en libertad. Mountbatten-Windsor siempre negó de forma categórica haber cometido algún delito.

Durante la audiencia se explicó que las órdenes concedidas a la policía no autorizaban la incautación de documentos obtenidos o elaborados en el ejercicio de actividades comerciales, empresariales o profesionales, ni en el desempeño de cargos remunerados o no remunerados, cuando existiera una expectativa de confidencialidad. Esta categoría podría incluir información a la que Mountbatten-Windsor tuvo acceso mientras ejercía como enviado comercial.

open image in gallery Las puertas de Royal Lodge, antigua residencia de Andrew Mountbatten-Windsor ( PA Wire )

El juez Hilliard explicó que la existencia de ese tipo de material era “inherente” a la naturaleza del delito de conducta indebida en el ejercicio de un cargo público, por lo que las órdenes de registro se habían solicitado sobre una base legal incorrecta.

Este delito se refiere al abuso grave e intencional de las facultades o responsabilidades de un cargo público, así como al incumplimiento deliberado de los deberes asociados a él.

La policía de Thames Valley había señalado que sus agentes continuaban examinando diversos aspectos del caso como parte de la investigación.

Mountbatten-Windsor apenas apareció en público desde que, en febrero, se vio obligado a abandonar Royal Lodge y trasladarse a la finca de Sandringham, en Norfolk.

En octubre del año pasado, el rey Carlos III retiró a su hermano el título de príncipe y el ducado debido a sus vínculos con Epstein.

Traducción de Leticia Zampedri