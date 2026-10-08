Acusan de asesinato al esposo de una doctora que atendía a la familia real británica

El marido de una doctora que atendió a la familia real británica compareció ante el tribunal acusado de su asesinato, tras ser encontrada muerta en su casa cerca de la finca de Sandringham, en Norfolk, Inglaterra.

Las autoridades arrestaron a Mark Cain, de 45 años, después de que el cuerpo de la doctora Hannah Cain fuera encontrado en su domicilio en Fern Hill en la madrugada del domingo. Según los vecinos, la doctora Cain estaba organizando una pijamada para los amigos de sus hijos en el momento de su muerte.

Cain compareció ante el Tribunal de Magistrados de Norwich el miércoles por la mañana vistiendo un suéter negro. Solo habló para indicar su nombre, dirección y fecha de nacimiento, y no se le pidió que se declarara culpable o inocente.

La fiscal Jackie Hanlon explicó al tribunal que el servicio de ambulancias se comunicó con la policía a las 2:25 a. m. del domingo y que la Dra. Cain fue encontrada “en una habitación de la planta superior, sin respirar e inconsciente”.

Según declaró, la autopsia reveló una lesión por traumatismo contundente en el lado derecho de la cabeza, “una lesión que también podría sugerir una compresión del cuello”. Asimismo, indicó que había niños presentes en la propiedad en el momento del crimen.

La madre, de 45 años, conocida profesionalmente como la Dra. Hannah Terry, figuraba como miembro del equipo médico del Centro Médico Grimston en King’s Lynn, que ha prestado servicios a la familia real durante años.

Según informó The Sun, la doctora estaba en servicio de guardia para la familia real y había tratado a varias figuras importantes, incluida la reina Camila, durante su estancia en la finca de Sandringham.

Fuentes consultadas por el periódico indicaron que el rey Carlos III y la reina Camila habían sido informados de su fallecimiento.

El consultorio permaneció cerrado el lunes y el martes debido a circunstancias descritas en un comunicado como “extremadamente difíciles”. El personal del establecimiento escribió en redes sociales: “Pedimos disculpas por las molestias y agradecemos su paciencia y comprensión en lo que es un momento muy difícil para nuestros compañeros”.

La concejala local y médica de cabecera Pallavi Devulapalli calificó la noticia de “devastadora” en X: “La Dra. Hannah trabajó brevemente conmigo en mi consultorio previo: inteligente, muy agradable, una colega encantadora. Me cuesta mucho entender lo que pasó”.

open image in gallery La Dra. Cain se describió a sí misma como una “médica atenta y profesional” ( Facebook )

Pacientes y vecinos rindieron homenaje a la Dra. Cain y dejaron flores y tarjetas en el consultorio y cerca de su casa esta semana. Una mujer, Wendy Robinson, expresó su desconcierto sobre la situación y ofreció sus condolencias: “Vuela alto y duerme bien, no te merecías esto, un alma bondadosa que nos fue arrebatada demasiado pronto [...] Espero que puedas ver el osito de peluche, las flores y la tarjeta que mi marido y yo dejamos en el banco del Centro Médico de Grimston”.

Según la página web del negocio que dirigía la Dra. Cain, llamado Norfolk Sky Aesthetics, ella era médica titulada desde hace más de 15 años y médica de cabecera desde hace ocho.

La Dra. Cain se describió a sí misma como una “médica atenta y profesional” que compaginaba su trabajo como médica de cabecera con su negocio de cosméticos.

open image in gallery La Dra. Cain fue encontrada muerta en su casa de Fern Hill, en King's Lynn ( Google Maps )

La policía indicó que la familia pidió privacidad y está recibiendo apoyo de agentes especializados.

Michael Devaney, del Servicio de la Fiscalía de la Corona (CPS), declaró que el organismo procesó a Mark Cain tras una investigación policial sobre el incidente ocurrido en el domicilio.

Señaló que están colaborado estrechamente con la policía de Norfolk durante su investigación y ofreció sus condolencias a la familia de Hannah

El domingo, la inspectora detective Alix Wright, del equipo de investigación de delitos graves de Norfolk y Suffolk, indicó que la investigación se encuentra en las primeras estapas para esclarecer las circunstancias exactas en torno a la muerte de la mujer.

E instó: “Les pido a todos aquellos que crean tener información que pueda ayudar a nuestra investigación que la compartan con nosotros”.

Traducción de Michelle Padilla