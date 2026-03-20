Según los informes, la investigación policial en el Reino Unido sobre el expríncipe Andrés podría ampliarse para indagar sobre posibles delitos de corrupción.

Fuentes policiales informaron al periódico británico The Times que el ex duque de York, cuyo nombre completo es Andrew Mountbatten-Windsor, se enfrentará a una investigación más amplia, que incluye posibles delitos de corrupción, así como una investigación sobre presunto tráfico sexual.

Mountbatten-Windsor fue arrestado el mes pasado bajo sospecha de mala conducta en el ejercicio de sus funciones públicas, tras las acusaciones de que compartió información confidencial con el financiero pedófilo Jeffrey Epstein durante su etapa como enviado comercial del Reino Unido.

El mes pasado pasó alrededor de 11 horas bajo custodia mientras se realizaban registros en su casa en la finca de Sandringham en Norfolk, Inglaterra, y en su antigua residencia, Royal Lodge en Windsor, Berkshire.

El expríncipe fue representante especial del Reino Unido para el comercio y la inversión internacionales desde 2001 hasta 2011.

Según The Times, los detectives de la policía de Thames Valley (TVP) están ampliando su investigación más allá de ese presunto delito. Mountbatten-Windsor siempre ha negado rotundamente haber cometido irregularidad alguna en relación con su vínculo con Epstein.

Una fuente policial declaró al periódico: “El umbral legal para el delito de mala conducta en el ejercicio de un cargo público es alto. Siempre hubo dudas sobre si realmente era un funcionario público en ese momento, si realmente firmó algún documento. No es de extrañar que ahora tengan que considerar delitos más amplios”.

Se ha contactado con la TVP y con representantes de Mountbatten-Windsor para obtener comentarios al respecto.

La policía de TVP había declarado anteriormente que también estaba revisando las acusaciones de que Jeffrey Epstein envió a una mujer al Reino Unido para que tuviera un encuentro sexual con Mountbatten-Windsor.

Según se informa, los correos electrónicos intercambiados entre Mountbatten-Windsor y Epstein demuestran que ambos siguieron intercambiando mensajes al menos hasta finales de febrero de 2011.

Los vínculos de Mountbatten-Windsor con el pedófilo convicto finalmente lo obligaron a renunciar a sus deberes reales, y en enero de 2022, fue despojado de sus patrocinios reales.

En octubre de 2025, fue despojado de los títulos reales que aún conservaba y se vio obligado a abandonar su residencia en Windsor, Royal Lodge, para trasladarse a una vivienda más pequeña financiada con fondos privados en Sandringham, Norfolk.

Los legisladores del país han acordado divulgar los archivos relacionados con su nombramiento como enviado comercial, ya que el expríncipe fue descrito como “un hombre grosero, arrogante y prepotente”.

En la Cámara de los Comunes, el parlamentario y ministro de Comercio, Chris Bryant, lo describió como “un hombre en constante afán de autoengrandecimiento y enriquecimiento personal” y “un hombre grosero, arrogante y prepotente que no podía distinguir entre el interés público, al que decía servir, y su propio interés privado”.

Sin embargo, se informó a los parlamentarios de que el Gobierno no podía publicar el material que la policía necesita para sus investigaciones hasta que los agentes estén “satisfechos”.

Traducción de Sara Pignatiello