Reporte: Apuñalamiento de niñas en Reino Unido pudo haberse evitado si agencias hubieran actuado

El crimen en que un adolescente británico mató a puñaladas a tres niñas pequeñas y dejó gravemente heridas a otras 10 personas en una clase de baile temática de Taylor Swift en 2024 “podría y debería haberse evitado” si sus padres y organismos estatales hubieran actuado ante la fijación del joven con la violencia, según un informe publicado el lunes.

Hubo numerosas ocasiones en que los padres o las autoridades podrían haber intervenido para impedir que Axel Rudakubana cometiera los asesinatos, indicó el juez retirado que lideró la investigación.

El crimen no tiene precedentes en el Reino Unido por su “depravación extrema y particular”, afirmó el juez, Adrian Fulford, autor del informe de 763 páginas.

“Una de las conclusiones más llamativas de esta investigación es la enorme cantidad de oportunidades perdidas durante muchos años para intervenir de manera significativa, lo que contribuyó directamente al fracaso a la hora de evitar este desastre”, manifestó Fulford. “Las consecuencias fueron catastróficas”.

Rudakubana, que tenía 17 años cuando perpetró el ataque en el noroeste de Inglaterra, cumple cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional durante 52 años por matar a Alice da Silva Aguiar, de 9 años; Elsie Dot Stancombe, de 7; y Bebe King, de 6; y por herir a ocho niños y dos adultos.

El ataque en la localidad de Southport desencadenó días de disturbios cuando activistas de extrema derecha creyeron informes falsos de que el agresor era un migrante musulmán que había llegado recientemente al Reino Unido. Rudakubana nació en Gales, hijo de padres cristianos ruandeses.

El informe formuló 67 recomendaciones para prevenir futuras atrocidades, y el primer ministro Keir Starmer ha prometido cambios para corregir los “fallos sistemáticos que condujeron a este terrible suceso”.

“El informe de hoy es verdaderamente desgarrador y profundamente perturbador", declaró Starmer. "Aunque nada devolverá jamás a estas tres niñas pequeñas, estoy decidido a hacer los cambios fundamentales necesarios para mantener a la población a salvo”.

La policía, los trabajadores sociales y los educadores conocían bien los problemas de Rudakubana.

Fue condenado en 2019, a los 13 años, por agredir a otro menor en la escuela con un palo de hockey y quedó bajo la supervisión de un servicio local para jóvenes infractores. Fue derivado al programa gubernamental antiextremismo Prevent en tres ocasiones entre 2019 y 2021 por expresar interés en tiroteos escolares, el atentado terrorista de London Bridge de 2017, el Ejército Republicano Irlandés y Oriente Medio. En cada ocasión, el caso se cerró porque no se le consideró susceptible de convertirse en terrorista.

Durante ese mismo periodo, la policía local acudió a su domicilio en cinco ocasiones por preocupaciones no especificadas sobre su comportamiento. Recibió apoyo de salud mental y educativo, pero más tarde pareció haber dejado de colaborar con los trabajadores sociales. Fue expulsado tras llevar un cuchillo a la escuela y casi nunca asistió a un centro educativo posterior.

“Con demasiada frecuencia, el ‘caso’ de AR fue pasado de una agencia a otra en un carrusel inapropiado de derivaciones, evaluaciones, cierres de casos y ‘traspasos’”, señaló Fulford, quien solo utilizó las iniciales del asesino.

Fulford destacó un incidente en marzo de 2022, cuando Rudakubana fue sorprendido en un autobús con un cuchillo y le dijo a la policía que quería apuñalar a alguien, además de admitir que había intentado fabricar veneno.

En conjunto, eso debería haber desencadenado una detención que probablemente habría llevado a un registro de su casa, donde se habría descubierto que había comprado semillas para fabricar la toxina ricina y que había descargado material terrorista en su computadora, indicó Fulford.

Rudakubana no fue detenido sino que fue entregado a sus padres, quienes le temían y en repetidas ocasiones no informaron sobre los distintos cuchillos que había comprado, su comportamiento inquietante y las amenazas que había proferido.

Aunque Fulford detalló varios fallos de los padres de Rudakubana que podrían haber evitado la tragedia, sostuvo que no se les debería vilipendiar por lo que se había convertido en una situación difícil.

“Su vida en casa debió de convertirse en poco menos que una pesadilla dado que, para usar las palabras de su propio padre, AR se había convertido en un ‘monstruo’”, expresó Fulford.

Tras el ataque de Southport, la policía registró la vivienda de Rudakubana y descubrió la ricina escondida bajo su cama y un documento descargado que fue descrito como un manual de entrenamiento de Al Qaeda.

La policía concluyó que sus delitos no debían clasificarse como terrorismo porque no tenía una causa o motivación política o religiosa.

Starmer había dicho anteriormente que el caso mostraba que “el terrorismo ha cambiado” y que quizá habría que modificar la ley para hacer frente a la amenaza de “violencia extrema perpetrada por solitarios, inadaptados, jóvenes en sus habitaciones”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.