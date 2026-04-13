Panel de Ética de cámara baja abre pesquisa por acusaciones contra Eric Swalwell

La Comisión de Ética de la Cámara de Representantes inició una investigación para determinar si el representante Eric Swalwell, demócrata por California, incurrió en conducta sexual inapropiada hacia una empleada que trabajaba bajo su supervisión, anunció el panel el lunes.

El anuncio se da un día después que Swalwell suspendiera su campaña para gobernador de California tras la aparición de acusaciones que él sigue negando.

Los demócratas abandonaron rápidamente su apoyo a Swalwell tras las acusaciones de que agredió sexualmente a una mujer en dos ocasiones, incluida una cuando ella trabajaba para él. Los reportes publicados en el diario San Francisco Chronicle y posteriormente por CNN se conocieron cuando Swalwell empezaba a perfilarse como uno de los principales aspirantes en la concurrida contienda.

“Lucharé contra las acusaciones graves y falsas que se han hecho, pero esa es mi lucha, no la de una campaña”, declaró Swalwell en una publicación en redes sociales.

La Comisión de Ética señaló que el mero hecho de que esté investigando estas acusaciones y divulgando públicamente su revisión no indica por sí mismo que se haya cometido alguna infracción.

Un número creciente de legisladores, de ambos partidos políticos, ha pedido que Swalwell renuncie al Congreso. Las conversaciones incluso han avanzado hacia una posible votación en la Cámara de Representantes para expulsar al congresista, pero no se ha programado ninguna medida en el pleno al respecto.

La decisión del panel de ética de abrir su propia pesquisa podría potencialmente frenar por ahora cualquier otra medida inmediata en el Congreso.

La representante Anna Paulina Luna, republicana por Florida, anunció durante el fin de semana que presentará una moción para expulsar a Swalwell del Congreso, pero eso podría llevar a los demócratas a impulsar votaciones similares contra republicanos.

El objetivo más probable será el representante republicano Tony Gonzales, de Texas, quien reconoció una relación extramarital con una exintegrante del personal que posteriormente se suicidó.

Muchos demócratas buscaron distanciarse de Swalwell después que el San Francisco Chronicle publicara el viernes que una mujer dijo que Swalwell la agredió sexualmente en 2019 y 2024. El periódico revisó mensajes de texto sobre la presunta agresión de 2024 y habló con personas a quienes ella se lo había contado. La mujer dijo al diario que no acudió a la policía porque temía que no le creyeran.

La mujer trabajaba para Swalwell en 2019 cuando ocurrió la primera presunta agresión, y la agresión de 2024 habría ocurrido después de una gala benéfica, reportó el periódico. Ella dijo que en ambos casos estaba demasiado intoxicada como para consentir tener relaciones sexuales.

La representante Pramila Jayapal, demócrata por Washington, dijo que cree que tanto Gonzales como Swalwell deberían renunciar al Congreso.

Jayapal afirmó en el programa de NBC “Meet The Press”: “Creo que es muy importante que les creamos a las mujeres y que mostremos a la gente en todo el Capitolio y en todo el país que no aceptaremos este tipo de comportamiento”.

En el mismo programa, el representante Byron Donalds, republicano por Florida, dijo que votará a favor de expulsar a Swalwell y a Gonzales si se presenta una votación de ese tipo en el pleno de la cámara baja.

“Estas cosas son completamente inaceptables. Y, en lo que a mí respecta, ambos caballeros tienen que irse a casa”, subrayó Donalds.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.