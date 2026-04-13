Bebé nacida en tienda de campaña en Beirut enfrenta carencias de desplazados por la guerra

Lo único que la recién nacida Shiman conoce del mundo es una endeble tienda de campaña junto al paseo marítimo de Beirut: el hedor de mantas enmohecidas, las picaduras de insectos que pululan y los estruendos de los aviones de guerra israelíes que atacan la capital libanesa.

Su madre, Haifa Kenjo, contó que, hasta el lunes, Shiman tenía 16 días de haber llegado al mundo aquí, en el barro.

Kenjo, de 34 años, tenía nueve meses de embarazo cuando los ataques israelíes contra los suburbios del sur de Beirut, en Dahiyeh, la obligaron a ella, a su esposo y a su hijo de 2 años, Khalid, a huir por sus vidas en sandalias y pijamas. La familia relató que no tuvo tiempo de sacar nada de la casa al momento en que era sacudida por las explosiones --ni ropa ni dinero en efectivo.

Se refugiaron en una tienda de campaña donada cerca del centro de Beirut y aseguraron la lona con piedras cuando el viento amenazaba con arrancarla del suelo.

De las más de un millón de personas desplazadas en Líbano por la más reciente guerra entre Israel y el grupo político-paramilitar Hezbollah, respaldado por Irán, 13.500 están embarazadas y se espera que más de 1.500 den a luz en el próximo mes, informó esta semana la agencia de salud sexual y reproductiva de Naciones Unidas, que advirtió que muchas de las futuras madres tienen dificultades para acceder a una atención sanitaria adecuada.

Cuando la vida era normal, Kenjo se imaginaba dando a luz en el principal hospital público de Beirut, donde tuvo a Khalid. Es originaria de Siria y, aunque ha pasado casi la mitad de su vida en la capital libanesa y se casó con un libanés, debe pagar para acceder a los hospitales públicos del país, donde las madres libanesas pueden dar a luz gratis.

Cuando rompió fuente y comenzó el trabajo de parto el 28 de marzo, llamó a una ambulancia y su esposo reunió como pudo la cuota de admisión de 40 dólares. Pero los 500 dólares que necesitaban para que naciera Shiman en el hospital quedaron enterrados en las ruinas de su casa, arrasada la semana anterior en un ataque aéreo israelí.

Regresaron a la tienda, llamaron a una partera y rezaron.

La partera, Umm Ali, explicó que hizo lo que pudo, pero la tienda estaba inmunda. La lluvia se filtraba al interior. Lavaron a la pequeña Shiman con agua embotellada.

Kenjo no tenía leche en los pechos para alimentar a su hija. La fórmula infantil cuesta más de lo que su esposo gana en un día instalando tanques de agua.

Sabe que su bebé tiene hambre. Voluntarios que repartían comida en el campamento de desplazados le dieron apenas la fórmula suficiente para los próximos días.

Shiman no llora como un bebé normal. Tose. Su piel está fría y húmeda, marcada por picaduras de insectos.

“Es preciosa”, afirmó Kenjo, acariciando a su niña. “Pero para ella no tenemos nada. Tenemos menos que cero”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.