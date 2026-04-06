Las fuerzas especiales de Estados Unidos realizaron una audaz misión de rescate para recuperar a un piloto que quedó varado a 320 kilómetros detrás de las líneas enemigas, después de que Irán derribara el viernes un avión de combate valorado en 31 millones de dólares.

El domingo, Donald Trump afirmó que decenas de aeronaves militares participaron en el rescate del oficial de sistemas de armas de un F-15E biplaza, desaparecido después de que el piloto se eyectó y fue recuperado bajo fuego enemigo.

Según el presidente, el suboficial herido quedó atrapado “en las traicioneras montañas de Irán”, mientras fuerzas enemigas lo buscaban y se acercaban cada vez más con el paso de las horas.

Finalmente, en una operación que calificó como extraordinaria, comandos estadounidenses enviados para rescatarlo entraron en territorio iraní durante la noche. Luego escalaron una cresta de 2.100 metros y lograron evacuar al especialista. Después lo trasladaron a un punto de encuentro secreto antes del amanecer del domingo, donde quedó a salvo.

open image in gallery Un F-15E Strike Eagle de la Fuerza Aérea de EE. UU. despega para una misión de apoyo a la Operación Epic Fury durante la guerra con Irán desde un lugar no revelado, el 9 de marzo de 2026 (archivo) ( AP )

La misión de rescate enfrentó una intensa resistencia por parte de Irán. Las fuerzas iraníes afirmaron que derribaron varios aviones de guerra estadounidenses. Mientras tanto, la CIA centró sus esfuerzos en distraerlas con una campaña de engaño selectiva.

Trump aseguró que la operación no dejó bajas. Además, la describió como la primera vez en la historia militar de Estados Unidos en que dos pilotos fueron rescatados, por separado, en lo profundo de territorio enemigo.

El anuncio llegó pocas horas antes de que el mandatario reiterara sus amenazas de atacar infraestructura iraní a partir del martes en varias publicaciones cargadas de insultos en redes sociales. Poco después, los negociadores presentaron una nueva propuesta de alto el fuego inmediato.

Esto es lo que se sabe hasta ahora:

¿Cómo ocurrió?

Según Irán, el F-15E Strike Eagle, un avión de combate para todo clima diseñado para misiones aire-tierra y aire-aire, fue derribado por las defensas iraníes el viernes por la mañana.

El avión, con distintivo de llamada “Dude 44”, llevaba dos tripulantes cuando fue alcanzado: el piloto y un oficial de sistemas de armas en la parte trasera, responsable de seleccionar los objetivos y verificar que las armas estuvieran calibradas.

open image in gallery Fotos de medios estatales iraníes afirmaron mostrar fragmentos de un avión militar de EE. UU. derribado en una imagen que, según se indicó, fue tomada en el centro de Irán y difundida el 3 de abril de 2026 ( via REUTERS )

El comando militar conjunto iraní Khatam al-Anbiya informó que el viernes utilizó un nuevo sistema de defensa aérea. Según su versión, ese sistema atacó un avión de combate estadounidense, tres drones y dos misiles de crucero.

“El enemigo debe saber que confiamos en los nuevos sistemas de defensa aérea construidos por los jóvenes, capacitados y orgullosos ciudadanos de este país. Además, los estamos desplegando uno tras otro sobre el terreno”, dijo un portavoz.

¿En qué consistió la misión de rescate?

Decenas de aviones de guerra de Estados Unidos se dirigieron hacia Irán para ejecutar la operación de rescate del piloto y del oficial de sistemas de armas.

El piloto logró eyectarse sin heridas graves y dos helicópteros militares lo rescataron el viernes. Durante la operación, uno de los helicópteros recibió disparos de armas ligeras. Algunos tripulantes resultaron heridos, pero la aeronave consiguió retirarse del área, según informó CBS, que citó a funcionarios estadounidenses.

“Al primer rescate no le dimos mucha difusión, porque entonces se habrían enterado del segundo”, informó Trump al The Wall Street Journal después de la operación del domingo. “Como no hablamos del primero, tardaron un día y medio en descubrir que había un segundo”.

Según funcionarios estadounidenses, el aviador que seguía desaparecido quedó atrapado a unos 320 kilómetros dentro de Irán y solo tenía una pistola para defenderse. Las tripulaciones aéreas de Estados Unidos reciben entrenamiento en Supervivencia, Evasión, Resistencia y Escape (SERE), un programa que prepara a los militares para situaciones de derribo detrás de líneas enemigas. Sin embargo, pocos dominan el persa y muchos enfrentan dificultades para pasar desapercibidos mientras esperan el rescate.

Trump también comunicó que el coronel, pese a sus heridas, logró subir hasta una grieta en la montaña para esperar la extracción mientras las fuerzas iraníes iniciaban su propia búsqueda. Además, un funcionario estadounidense declaró a Reuters que el militar sufrió un esguince de tobillo y que poco antes se salvó por poco de caer de un avión en movimiento.

open image in gallery Una aeronave de EE. UU., seguida por dos helicópteros, sobrevuela la localidad de Zaras, en la provincia iraní de Juzestán, en el sur del país, el 3 de abril ( UGC/AFP via Getty Images )

Al llegar a la cresta, el aviador transmitió por radio el mensaje: “Dios es bueno”. Según informes, en Washington recibieron la comunicación con cautela ante el temor de que se tratara de una trampa iraní. No obstante, la fuente de Reuters indicó que el militar luego estableció contacto directo con el ejército estadounidense y confirmó su identidad, un paso clave para asegurar que las fuerzas de rescate no cayeran en una emboscada.

Un alto funcionario del Gobierno de Trump dijo a NBC que el rescate fue posible gracias al apoyo de la CIA, que informó al Pentágono y a la Casa Blanca sobre la ubicación del aviador. Israel también aportó inteligencia y detuvo temporalmente sus ataques para facilitar la operación.

De acuerdo con CBS, la CIA también ejecutó una campaña de engaño. La agencia difundió información falsa que indicaba que el aviador ya había sido localizado y recuperado.

Mientras tanto, el ejército estadounidense bloqueó sistemas electrónicos y cerró carreteras clave en la zona para impedir el acceso al área. Al mismo tiempo, medios estatales iraníes informaron sobre una supuesta recompensa de 60.000 dólares por la captura del aviador con vida.

Según los reportes, bombarderos B-1 de Estados Unidos lanzaron cerca de 100 bombas guiadas por satélite de 900 kilogramos durante la misión de rescate.

open image in gallery Drones Reaper de EE. UU. habrían atacado objetivos iraníes durante la misión de rescate ( US AIR FORCE/AFP via Getty Image )

Según una persona familiarizada con la operación, drones MQ-9 Reaper protegieron al tripulante en tierra y atacaron a hombres iraníes en edad militar que las fuerzas estadounidenses consideraron una amenaza a menos de tres kilómetros de su posición.

De acuerdo con Reuters, la extracción del aviador y del equipo de rescate se llevó a cabo con aviones turbohélice más compactos, capaces de aterrizar en aeródromos reducidos y más adecuados para este tipo de operaciones.

¿Cómo la misión estuvo a punto de fracasar?

El rescate avanzó con una precisión casi perfecta. Comandos estadounidenses entraron en Irán y trasladaron al aviador varado hasta un punto de encuentro secreto antes del amanecer del domingo.

Pero la operación estuvo cerca de fracasar.

Dos aviones MC-130 que transportaron a parte de los cerca de 100 miembros de las fuerzas de operaciones especiales hasta una zona montañosa al sur de Teherán sufrieron una falla mecánica y no pudieron despegar. Así lo dijo a Reuters un funcionario estadounidense que habló bajo condición de anonimato.

El problema dejó a decenas de comandos atrapados dentro de Irán.

Ante el riesgo de quedar expuestos, los comandantes tomaron una decisión crítica. Ordenaron enviar aeronaves adicionales para evacuar al grupo en varias oleadas. Durante ese tiempo, los comandos de élite permanecieron en el terreno durante horas de máxima tensión.

“Si hubo un momento de verdadero pánico, fue ese”, afirmó el funcionario, quien atribuyó el éxito de la misión a la rapidez con la que se tomaron las decisiones.

Finalmente, el rescate se completó en varias etapas. Antes de retirarse, las tropas estadounidenses destruyeron los MC-130 averiados y otros cuatro helicópteros dentro de Irán para impedir que equipos sensibles cayeran en manos enemigas.

¿Cómo respondió Trump?

Trump anunció el domingo por la mañana que el segundo aviador había sido rescatado y que se encontraba “sano y salvo”.

En Truth Social, el presidente informó que el coronel “sufrió heridas, pero estará bien”. También aseguró que las dos operaciones de rescate no dejaron estadounidenses muertos ni heridos.

open image in gallery Donald Trump afirmó que la operación de rescate no dejó víctimas ( POOL/AFP via Getty Images )

Según el mandatario, las fuerzas estadounidenses mantuvieron bajo vigilancia la ubicación del oficial durante toda la misión. Además, señaló que en el operativo participaron decenas de aviones equipados con “las armas más letales del mundo”.

Para Trump, el rescate marcó un punto clave, ya que la operación demostró la superioridad aérea de Estados Unidos en el conflicto con Irán y reafirmó que su país jamás abandona a un combatiente estadounidense.

¿Cómo reaccionó Irán?

El mando militar conjunto de Irán afirmó que los nuevos sistemas de defensa aérea derribaron el avión de combate F-15E sobre su territorio.

Por su parte, la Guardia Revolucionaria aseguró que varias aeronaves también fueron destruidas durante la misión de rescate. Además, sostuvo que tribus nómadas que habitan las zonas montañosas del país dispararon contra dos helicópteros Black Hawk durante la operación inicial.

open image in gallery Un avión de combate F-15 de la Fuerza Aérea de EE. UU. (foto de archivo) ( Getty Images )

Un portavoz militar iraní también afirmó que entre las aeronaves destruidas había un avión de transporte militar C-130 y dos helicópteros Black Hawk.

En paralelo, las autoridades iraníes pidieron a los ciudadanos colaborar en la búsqueda del oficial desaparecido, con la esperanza de obtener una ventaja frente a Washington. Si lo capturaban, podrían haber aumentado la presión sobre Trump para que pusiera fin a un conflicto ya impopular en Estados Unidos.

Según el Comando Central de Estados Unidos, el conflicto dejó hasta ahora 13 militares estadounidenses muertos y más de 300 heridos. Irán, por su parte, no ha capturado a ningún soldado estadounidense.

Traducción de Leticia Zampedri