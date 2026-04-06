Congresistas de EEUU que viajaron a Cuba dicen que diálogo bilateral no es todavía una negociación

Dos congresistas estadounidenses que viajaron a Cuba para observar la situación humanitaria en la isla aseguraron que, aunque hay un contacto entre los dos gobiernos, aún no se puede hablar de una negociación formal.

Los representantes demócratas Pramila Jayapal, por Washington, y Jonathan Jackson, por Illinois, se entrevistaron con el presidente Miguel Díaz-Canel, el canciller Bruno Rodríguez y miembros del Parlamento de la isla. También fueron a hospitales y hablaron con religiosos locales, informaron durante un encuentro con un reducido grupo de periodistas el fin de semana.

A su vez mantuvieron encuentros con disidentes como Manuel Cuesta Murúa, líder de el Consejo para la Transición Democrática, uno de los grupos opositores más importantes en la isla, confirmó The Associated Press con el activista. La visita se inició el miércoles y terminó el domingo.

“Pudimos constatar de primera mano los efectos exactos de nuestra política y de lo que consideramos un bloqueo ilegal al suministro energético de esta isla”, expresó Jayapal.

“Queremos asegurarnos de que nuestra política exterior en Estados Unidos no sea ajena a nuestros propios valores. Por ello, estamos aquí para ejercer nuestra labor de supervisión y para escuchar a la gente”, agregó Jackson. “Esta es, en la actualidad, la región más sancionada del planeta".

El presidente Donald Trump impuso en enero un cerco energético a la isla luego de su ataque a Venezuela –un aliado estratégico de Cuba—, lo que obligó a países como México y Rusia a cortar sus envíos de petróleo Cuba.

La semana pasada y por primera vez en el año el buque ruso Anatoly Kolodkin llegó a la isla con 730.000 barriles de crudo luego de que Trump no impidiera su paso. La isla apenas produce el 40% del combustible que consume.

Las consecuencias de la falta de combustible se hicieron sentir rápidamente en la población, que ya sufría un lustro de crisis económica: apagones nacionales, desabastecimiento de gasolina y racionamiento, ausencia de transporte público, recortes en las jornadas laborales, hospitales y cirugías paralizadas y suspensión de vuelos, entre otros.

El congresista Jackson dijo que se alegraba de que Trump no se interpusiera en el paso del petrolero Anatoly Kolodkin permitiendo un “alivio” a la tensa situación.

La Habana y Washington reconocieron en las semanas pasadas que hubo contactos al más alto nivel, pero no trascendieron los detalles.

Consultada sobre su alcance, la congresista Jayapal indicó que esos acercamientos son incipientes.

“Ha habido diálogo o al menos, creo que los inicios de un diálogo”, expresó Jayapal. “No creo que se alcanzara la etapa de negociación de la que se nos habló, pero sí creo que existe el deseo de asegurar que haya una negociación real, que se produzca una discusión y negociación”.

Los legisladores indicaron que a su regreso harán un informe y continuarán trabajando en las iniciativas de otros colegas en la Cámara de Representantes para levantar la sanciones a la isla.

“O bien ayudamos a estas personas a permanecer en sus hogares y a llevar una vida sana y normal, o bien se producirá una migración masiva hacia Estados Unidos. Lo que la gente no hará es quedarse aquí simplemente a sufrir y morir”, dijo Jackson.