India considera liberar cocodrilos y serpientes venenosas a lo largo de su frontera oriental con Bangladés

India considera la posibilidad de liberar serpientes venenosas y cocodrilos en la frontera fluvial con Bangladés como alternativa a la construcción de una barrera física a lo largo de partes de su frontera oriental.

El partido nacionalista del primer ministro Narendra Modi invirtió importantes recursos en la construcción de una valla a lo largo de los 4096 km de frontera con Bangladés, pero alrededor del 20 % permanece prácticamente sin vallar. De los 850 km del tramo sin vallar, unos 175 km se consideran inadecuados para una barrera física debido al terreno pantanoso y al riesgo de inundaciones.

Según informes de los medios locales, la idea de introducir reptiles peligrosos en este entorno fluvial se está debatiendo en reuniones y memorandos internos de la Fuerza de Seguridad Fronteriza.

Según se informa, el 26 de marzo se envió un memorando oficial interno desde la sede de la BSF a las unidades sobre el terreno a lo largo de la frontera con Bangladés, solicitándoles que evaluaran esta posibilidad como una medida operativa potencial en zonas donde la construcción de barreras físicas sería difícil.

El memorando decía que el uso de “reptiles está en consonancia con las directrices del ministro del Interior, Amit Shah”, informó The Hindu, refiriéndose al ministro del Interior y estrecho colaborador del Sr. Modi, quien fue el rostro de la represión contra la inmigración en los estados orientales de la India.

Las zonas en cuestión se encuentran principalmente en Bengala Occidental, Assam, Meghalaya, Tripura y Mizoram, estados en los que la migración transfronteriza se convirtió en un tema político polémico y divisivo. Las organizaciones de derechos humanos expresaron en repetidas ocasiones su preocupación por la retórica populista del partido en el poder contra los inmigrantes procedentes de Bangladés, país de mayoría musulmana, y advirtieron que las comunidades minoritarias de la región se vieron atrapadas en el fuego cruzado.

open image in gallery Imagen: Miembros de la Fuerza de Seguridad Fronteriza de la India (BSF) patrullan el río Kalnidi, en el estado indio de Bengala Occidental, fronterizo con el distrito de Satkhira (Bangladesh), cerca de Satnabad (AFP/Getty Images).

El memorando sobre el uso de reptiles para hacer más peligrosos los cruces fronterizos fue publicado inicialmente por el medio local Northeast News, que afirmó que la idea se había estado discutiendo desde el 9 de febrero, cuando el director general de la BSF, Praveen Kumar, presidió una reunión.

Se instruyó a los comandantes de sector para que evaluaran la viabilidad desde una perspectiva operativa e informaran sobre las medidas adoptadas antes de una fecha límite específica. Asimismo, se solicitó a las unidades que identificaran las zonas sin cobertura o con señal nula donde pudieran ser necesarias medidas adicionales de seguridad fronteriza.

Según se informa, los oficiales de la BSF señalaron varios problemas con la propuesta, incluidos los riesgos potenciales para las comunidades locales que viven a lo largo de la frontera y las dificultades prácticas de implementar tal medida.

The Independent se puso en contacto con la BSF para obtener comentarios al respecto.

Si bien la idea de liberar reptiles puede resultar poco convencional, surge en un momento en que el gobierno indio invirtió en una serie de nuevos enfoques para la gestión de fronteras, incluido el despliegue de drones y cámaras infrarrojas o de visión nocturna.

open image in gallery Personal de la Fuerza de Seguridad Fronteriza (BSF) inspecciona un camión que transporta suministros a Bangladés en la frontera entre la India y Bangladés, en Fulbari, a las afueras de Siliguri, el 7 de agosto de 2024 (AFP/Getty Images) .

El gobierno de Modi adoptó una postura intransigente contra la migración ilegal, dirigida especialmente a los bangladesíes indocumentados y a los musulmanes rohingya, muchos de los cuales, según informes, fueron deportados al otro lado de la frontera sin el debido proceso legal. Algunos denunciaron que les vendaron los ojos y los dejaron en la selva para que caminaran hasta Bangladés.

Organizaciones de derechos humanos denunciaron que miles de musulmanes indios de habla bengalí fueron detenidos, encarcelados o enviados a la fuerza a Bangladés como parte de la campaña antiinmigración. Acusan al BJP de utilizar las leyes de seguridad nacional y antiterrorismo para discriminar a la minoría musulmana del país.

Los líderes del BJP, tanto a nivel estatal como nacional, calificaron a los migrantes como “infiltrados” procedentes de Bangladés que representan una amenaza para la identidad de la India y la demografía de esta nación de mayoría hindú.

Traducción de Olivia Gorsin