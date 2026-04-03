Trump evita precisar cuál sería la respuesta de EE. UU. si el piloto desaparecido en Irán resulta herido

Mientras las fuerzas estadounidenses e israelíes buscan a un tripulante de un F-15 que se vio obligado a eyectarse tras ser derribado sobre Irán, el presidente Donald Trump aún no está dispuesto a revelar qué medidas tomará Estados Unidos si el tripulante desaparecido sufre algún daño.

Se trata del primer aviador estadounidense en ser derribado sobre territorio enemigo desde que un piloto de un A-10 “Warthog” se eyectó en Irak tras ser alcanzado por un misil tierra-aire en abril de 2003, apenas unas semanas después del inicio de la Operación Libertad Iraquí.

En una breve entrevista telefónica el viernes con The Independent, el presidente se negó a decir cuál sería su plan de acción si las fuerzas iraníes encontraran al aviador derribado. Cuando se le preguntó qué haría si el piloto fuera capturado o sufriera daños a manos de los iraníes, Trump respondió: “Bueno, no puedo comentar al respecto porque... esperamos que eso no vaya a suceder”, y terminó la llamada poco después.

Trump comentó sobre su esperanza de que el oficial de la Fuerza Aérea desaparecido regrese sano y salvo mientras las fuerzas de Búsqueda y Rescate en Combate de Israel y Estados Unidos buscan al miembro de la tripulación, horas después de que se vieran obligados a eyectarse de su caza biplaza sobre territorio iraní.

Desde el derribo del F-15, la televisión estatal iraní ha instado a los residentes a entregar a cualquier “piloto enemigo” a la policía y ha prometido una recompensa a quien lo haga, mientras que el gobernador de la provincia iraní de Kohgiluyeh y Boyer-Ahmad declaró que quien capturara o matara al aviador derribado recibiría un “reconocimiento especial”.

El presidente Donald Trump declaró a ‘The Independent’: “Esperamos que eso no suceda”, cuando se le preguntó qué pasaría si el piloto desaparecido en Irán sufriera algún daño ( Getty )

El F-15 derribado es el cuarto avión de combate estadounidense (y el sexto avión militar) perdido desde que Trump inició el combate aéreo a gran escala contra Teherán el 28 de febrero. De esos seis, es el único hasta ahora que ha sido derribado por fuego enemigo.

Uno de los dos pilotos del avión fue encontrado por equipos de Búsqueda y Rescate en Combate poco después del incidente, mientras que el segundo piloto sigue desaparecido.

Sin embargo, el presidente no ha hecho ninguna declaración pública sobre el derribo, a pesar de que funcionarios de la Casa Blanca dijeron que había sido informado más temprano ese mismo día; aunque ha seguido publicando en Truth Social sobre la guerra sin hacer referencia al sorprendente giro de los acontecimientos del viernes.

No se ha visto a Trump en público desde la noche del miércoles, cuando pronunció un discurso televisado a nivel nacional, incoherente, en el que repitió las mismas justificaciones para su guerra con Irán que ha estado publicando en las redes sociales a lo largo del conflicto, que ya dura un mes.

En sus declaraciones, el presidente se jactó de que “nunca en la historia de la guerra” un enemigo había “sufrido pérdidas tan claras y devastadoras a gran escala en cuestión de semanas” y afirmó que las capacidades de la Fuerza Aérea, la Armada y los misiles balísticos de Irán estaban “en ruinas” y “desaparecidas”, respectivamente.

También dijo que EE. UU. “había derrotado y diezmado por completo a Irán” y que iban a “terminar el trabajo muy rápido”.

Poco antes de que el avión fuera derribado el viernes, Trump publicó en Truth Social:

“Con un poco más de tiempo, podríamos fácilmente ABRIR EL ESTRECHO DE ORMUZ, APODERARNOS DEL PETRÓLEO Y HACER UNA FORTUNA. ¿SERÍA UNA “FUENTE INAGOTABLE” PARA EL MUNDO? (sic) Presidente DONALD J. TRUMP”.

Los ataques de Irán contra la infraestructura energética del Golfo y su férreo control del estrecho de Ormuz, por donde transita una quinta parte del petróleo y el gas natural del mundo en tiempos de paz, han agitado los mercados bursátiles, disparado los precios del petróleo y amenazado con aumentar el costo de muchos productos básicos, incluidos los alimentos.

Trump ha amenazado con escalar aún más el conflicto al advertir de posibles ataques contra la red energética de Irán si no se reabre el estrecho. Las autoridades iraníes han rechazado las negociaciones en las condiciones actuales.

En una entrevista telefónica separada el viernes con NBC News, aseveró que los acontecimientos del día no tendrían ningún impacto en las conversaciones de alto el fuego y señaló que Estados Unidos está “en guerra”.

“No, para nada. No, es guerra. Estamos en guerra”, sostuvo Trump.

Mientras se llevaban a cabo las labores de rescate, volvió a recurrir a su cuenta de Truth Social para abogar una vez más por el robo de los recursos naturales de Irán, escribiendo: “¿ALGUIEN QUIERE EL PETRÓLEO?”.

Según The Washington Post, un segundo avión, un A-10, también fue alcanzado por fuego enemigo aproximadamente al mismo tiempo que el F-15.

El piloto de ese avión, diseñado con blindaje pesado para destruir tanques de fabricación soviética durante la Guerra Fría, logró maniobrar su avión hacia el espacio aéreo kuwaití y se eyectó allí para ponerse a salvo.

El Post también informó que dos helicópteros que participaban en la búsqueda del piloto del F-15 derribado fueron atacados y se vieron obligados a retirarse.