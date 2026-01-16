Trump aún no gana el Nobel de la Paz, pese a que recibió la medalla de Machado como regalo

La líder opositora venezolana, María Corina Machado, entregó su Premio Nobel de la Paz a Donald Trump durante su primer encuentro presencial con el presidente estadounidense en la Casa Blanca.

Machado recibió el galardón el año pasado, aunque Trump nunca ocultó su postura de que él debió haberlo obtenido desde hace tiempo.

Tras la sorpresiva captura nocturna del presidente Nicolás Maduro, muchos esperaban que Machado encabezara un nuevo gobierno democrático. Sin embargo, fue descartada por Trump, quien aseguró que ella carecía de “respeto” y “apoyo” en todo el país.

Fuentes de la Casa Blanca afirman que Machado cometió el “pecado imperdonable” al aceptar el Nobel, pese a haberlo dedicado a Trump, según informó

“Si lo hubiera rechazado diciendo: ‘No puedo aceptarlo porque le pertenece a Donald Trump’, hoy sería presidenta de Venezuela”, afirmaron las fuentes. Aunque no logró llegar a tiempo a la ceremonia en Oslo, Machado fue sacada clandestinamente de Venezuela y resultó herida tras un viaje de tres días.

¿Puede transferirse el Premio Nobel a Trump?

El comité Nobel ha sido enfático: un premio no puede transferirse una vez anunciado.

“Una vez que se anuncia un Premio Nobel, no puede ser revocado, compartido ni transferido a otra persona”, indicaron los organizadores en un comunicado del 9 de enero. “La decisión es definitiva y se mantiene para siempre”.

El jueves, tras conocerse la reunión entre Trump y Machado, los organizadores publicaron una declaración en X/Twitter: “Una medalla puede cambiar de dueño, pero el título de laureado con el Premio Nobel de la Paz no”.

¿Cuál es el perfil de María Corina Machado?

María Corina Machado, de 58 años, nació en Caracas el 7 de octubre de 1967.

Su padre fue un destacado empresario del sector siderúrgico en Venezuela, y sus orígenes de clase alta la convirtieron en blanco de críticas por parte del gobernante Partido Socialista.

Machado es ingeniera industrial de formación. Estudió ingeniería en la universidad y luego obtuvo una maestría en finanzas, lo que la llevó a desempeñar una breve carrera en el ámbito empresarial.

En 1992 fundó la Fundación Atenea, dedicada a ayudar a niños huérfanos en situación de calle en Caracas.

Sin embargo, su entrada formal a la política ocurrió en 2002, cuando cofundó Súmate, una organización de observación electoral enfocada en promover elecciones libres y justas.

¿Cuál ha sido la trayectoria política de María Corina Machado?

En 2010, María Corina Machado fue electa a la Asamblea Nacional con una cifra récord de votos, y ejerció como diputada desde 2011 hasta que el régimen la expulsó del cargo en 2014.

Posteriormente, se convirtió en coordinadora nacional del partido liberal Vente Venezuela, que cofundó en 2012 y actualmente lidera. En 2017, también impulsó la creación de la alianza Soy Venezuela, con el objetivo de unir a las fuerzas prodemocráticas más allá de las divisiones políticas tradicionales.

Machado obtuvo una contundente victoria en las elecciones primarias de la oposición en 2023, y sus actos públicos reunieron a multitudes. Sin embargo, una inhabilitación política le impidió postularse oficialmente contra Nicolás Maduro en las elecciones de 2024, lo que la obligó a entrar en la clandestinidad. En su lugar, se presentó González, quien no había ocupado antes ningún cargo público.

La campaña electoral estuvo marcada por una fuerte represión: inhabilitaciones, arrestos y violaciones a los derechos humanos fueron frecuentes, en medio de los esfuerzos del gobierno de Maduro por neutralizar a sus opositores reales o percibidos.

La represión contra la disidencia se intensificó después de que el Consejo Nacional Electoral —controlado por aliados de Nicolás Maduro— lo declarara ganador de los comicios, pese a la existencia de pruebas creíbles que ponían en duda los resultados.

La proclamación desató protestas en todo el país. La respuesta del gobierno fue violenta y dejó un saldo de más de 20 personas muertas. Asimismo, varias naciones, entre ellas Argentina, rompieron relaciones diplomáticas con Venezuela tras los comicios.

En enero, poco antes de la toma de posesión de Maduro, María Corina Machado salió brevemente de la clandestinidad para participar en una protesta. Fue arrestada de forma temporal y luego liberada. Su aparición se dio en un contexto de profunda crisis económica y social que ha marcado el mandato de Maduro.

Machado se convierte en la vigésima mujer en ganar el Nobel de la Paz

María Corina Machado se suma al reducido grupo de mujeres galardonadas con el Premio Nobel de la Paz, siendo la número 20 entre las 112 personas que han recibido este reconocimiento.

Defensora de reformas económicas liberales, Machado ha propuesto la privatización de empresas estatales como PDVSA, la petrolera nacional, y también ha respaldado la creación de programas sociales destinados a apoyar a los sectores más vulnerables del país.

Su activismo político ha tenido un alto costo: gran parte de sus asesores cercanos han sido detenidos o forzados al exilio y ella misma acusó al gobierno de Nicolás Maduro de operar como una “mafia criminal”.

Aunque fue criticada por tener un carácter considerado egocéntrico —incluso por su propia madre—, Machado evita hablar de sí misma en público. En cambio, presenta su campaña como una lucha colectiva por la redención y la unidad, buscando inspirar esperanza en un país agotado por la crisis económica y el deterioro social.

