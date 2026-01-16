Cubanos marchan ante embajada de EEUU luego de tributo a 32 militares muertos en Venezuela

Decenas de miles de cubanos se manifestaban el viernes frente a la embajada de Estados Unidos en La Habana en el segundo día de las honras fúnebres de 32 militares muertos en Venezuela durante la sorpresiva operación que concluyó con el apresamiento del mandatario Nicolás Maduro.

La manifestación encabezada por el presidente Miguel Díaz-Canel, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, se convirtió en una demostración de fuerza popular luego de que el mandatario estadounidense Donald Trump amenazara y le exigiera al gobierno cubano ceder a sus presiones antes de que sea “tarde” y ante un presumible recorte de los envíos del vital petróleo venezolano a la isla.

Los manifestantes portaban banderas cubanas y venezolanas, así como carteles exigiendo el regreso del dirigente socialista al poder. Rezaban “Devuelvan a Maduro” y “Libertad al presidente Maduro”.

La concentración se realizó en la “Tribuna Antiimperialista”, una plaza contigua a la embajada de Estados Unidos, y de allí pasará a ser un desfile que los cubanos llaman “marcha combatiente”, una costumbre que nació en los tiempos del fallecido líder Fidel Castro.

Washington mantiene una política de sanciones contra Cuba desde los años 60, pero durante el mandato de Trump las mismas se incrementaron de tal forma que asfixian a la economía isleña, un objetivo reconocido explícitamente por parte del actual titular de la Casa Blanca.

La víspera llegaron a la nación caribeña las urnas con las cenizas de 32 militares que fueron homenajeadas por una multitud de personas que agitaban banderas ante el paso de la caravana que las transportó desde el aeropuerto hasta la sede del Ministerio de las Fuerzas Armadas –contiguo a la icónica Plaza de la Revolución— donde las pequeñas cajas fueron instaladas y ante las cuales otros miles de personas desfilaron.

El miércoles por la noche la televisión cubana mostró además el arribo de un grupo de heridos durante el operativo militar estadounidense del 3 de enero en Caracas. No se identificó la cantidad de ellos, pero en las imágenes aparecieron al menos una docena.

El gobierno cubano nunca informó el alcance sobre los intercambios en materia de seguridad con Venezuela o el rango y misiones de los militares ahora muertos o heridos, pero de la difusión de sus historias en medios de prensa oficiales y reportes familiares se estima que pertenecían a la guardia personal del propio Maduro.

Las autoridades cubanas calificaron en reiteradas ocasiones de “secuestro” la captura de Maduro y su esposa Cilia Flores, quienes fueron llevados a Nueva York bajo presuntos cargos de tráfico de drogas, al tiempo que rechazaron cualquier tipo de conversación con Trump que no respetara la soberanía de la isla.

El mandatario estadounidense por su parte dejó en claro su interés en controlar el comercio del petróleo venezolano y dejar a la isla sin crudo momentos en que Cuba atraviesa una dura crisis económica, sobre todo energética, y cuando depende de sus aliados —Venezuela, México y Rusia— para abastecer el 60% del combustible que consume.

Expertos estiman que Venezuela vende a Cuba a precios preferenciales unos 35.000 barriles diarios de petróleo, mientras que México le provee de unos 5.600 barriles diarios y Rusia unos 7.600 barriles diarios, pero todavía nadie tiene claro si el país sudamericano continuará con sus entregas o, como mencionó Trump, estas se cortarán.

“Aquí el problema es que no tenemos acceso a los tanqueros fantasma que apagan sus transpondedores. Tendremos que esperar las próximas (de) 4-8 semanas a ver qué pasa”, explicó a The Associated Press Jorge Piñón, un experto del Instituto de Energía de la Universidad de Texas.

Hay “muchas opciones desde cero (envíos), a continuar con 30.000 o 35.000 al día” e incluso como parte de un acuerdo de los venezolanos —que tienen una cercanía ideológica con la isla—con el propio Estados Unidos, indicó Piñón.

——-

Siga a Andrea Rodríguez en X: https://x.com/ARodriguezAP