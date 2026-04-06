Un sargento del ejército estadounidense se llevó una sorpresa la semana pasada cuando llegó a una base militar en Luisiana con su nueva esposa y agentes del ICE la arrestaron poco después de su llegada.

El sargento Matthew Blank, de 23 años, condujo desde Houston, Texas, hasta Fort Polk con su esposa Annie Ramos, de 22 años, y sus padres para llegar a una cita de registro programada para las 2:00 p. m. del jueves 2 de abril.

Ramos llegó a Estados Unidos cuando era pequeña, después de que sus padres la trajeran al país. Como inmigrante indocumentada, entendía que su matrimonio le permitiría acceder a la residencia permanente y solicitar la ciudadanía tres años más tarde.

open image in gallery Matthew Blank y Annie Ramos el día de su boda, en marzo ( Family/GoFundMe )

Al llegar, el grupo se registró en el centro de visitantes de la base y entregó la documentación solicitada, entre ella la identificación militar de Blank, su certificado de matrimonio y el pasaporte hondureño de Ramos.

Sin embargo, en lugar de dirigirlos a la oficina de beneficios del centro, agentes del ICE entraron al lugar, esposaron a Ramos y la trasladaron a un centro de detención en la cercana Basile para iniciar su proceso de deportación, ante la mirada incrédula de su familia.

“Nuestro plan era manejar hasta allí, llevarla a la oficina para que sacara su identificación militar y activara sus beneficios como cónyuge de militar”, dijo Blank al The New York Times. “Iba a mudarse después del fin de semana de Pascua, pero me la arrebataron”.

El sargento admitió que Ramos no tenía estatus legal. Aun así, explicó que la pareja contrató a un abogado de inmigración y trató de cumplir todas las normas. “Hicimos todo como correspondía”.

Por su parte, el Departamento de Seguridad Nacional afirmó en un comunicado que Ramos “no tiene estatus legal para permanecer en este país y un juez emitió una orden final de expulsión”. Además, la entidad precisó que la declaración se refiere a una orden judicial emitida en ausencia en 2005, cuando Ramos tenía 22 meses. En ese momento, el tribunal ordenó su expulsión a Honduras.

open image in gallery Ramos fue detenida el jueves por agentes de ICE y trasladada a un centro de deportación en Basile, Luisiana, tras determinar que no tiene derecho legal a permanecer en EE. UU. ( Getty )

“Este Gobierno no ignorará el estado de derecho”, añadió.

Según The New York Times, Ramos es profesor de catecismo y estudiante universitario a quien le faltaban pocos meses para terminar su licenciatura en bioquímica.

La pareja se conoció el año pasado a través de una aplicación de citas, se comprometieron el día de Año Nuevo y se casaron el mes pasado en Houston. A la recepción asistieron 60 invitados; además, una banda de mariachis tocó durante la celebración y los invitados comieron pollo frito con puré de papa.

“Crecí aquí como cualquier estadounidense”, dijo Ramos al periódico por teléfono desde el centro de detención. “Esto es todo lo que conozco. Mi esposo y mi familia están aquí”.

Por su parte, Blank, quien ya estuvo desplegado en Oriente Medio y Europa, prometió hacer todo lo posible para lograr la libertad de su esposo y afirmó que cuenta con el apoyo de su cadena de mando.

open image in gallery El sargento de Estado Mayor Blank se presentaba a trabajar en Fort Polk, Luisiana, cuando su esposa fue arrestada ( Getty )

“Vamos a luchar con todas nuestras fuerzas”, dijo. “Ella se mudará conmigo y formaremos una familia… Estaré con ella y serviré a mi país”.

Además, una campaña en GoFundMe creada por la familia para cubrir los costosos honorarios legales de Ramos había recaudado más de 8.000 dólares de una meta de 12.000 al momento de redactar este artículo.

Por su parte, Margaret Stock, autora del libro Derecho de inmigración y las fuerzas armadas, dijo al Times que la situación matrimonial de la pareja es “muy común”.

“Antes de que el Gobierno de Trump estableciera una política de deportaciones masivas, alguien como ella no habría sido detenida”, afirmó.

Además, advirtió sobre el impacto que este tipo de casos puede tener en el ámbito militar. “Hacer esto a miembros de las fuerzas armadas perjudica gravemente la seguridad nacional, sobre todo en tiempos de guerra. Para este soldado, la situación supone una crisis grave y le dificulta concentrarse en su trabajo”.

Traducción de Leticia Zampedri