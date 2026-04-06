Orbán lleva años irritando a la UE. Ahora algunos esperan su derrota electoral en Hungría

Las elecciones de Hungría del 12 de abril tendrán profundas repercusiones, ya que muchos en la Unión Europea esperan la derrota del primer ministro nacionalista Viktor Orbán, a quien muchos consideran que pone en peligro el futuro del bloque de 27 naciones.

Orbán, el líder con más tiempo en el cargo en la UE, va rezagado en las encuestas. Sus 16 años en el poder han puesto a prueba el sistema de gobernanza de la UE, concebido para garantizar la paz mediante la integración económica y política tras los estragos de las guerras mundiales. Su rival, Péter Magyar, dijo a The Associated Press que, si resulta elegido, reparará la relación de Hungría con la UE.

La UE lidia con amenazas enormes: el auge del populismo de derecha, los conflictos en Ucrania y Oriente Medio, los esfuerzos de sabotaje de Rusia, la expansión económica de China y una Casa Blanca que está trastocando décadas de cooperación transatlántica.

Pero los vetos de Orbán han limitado las respuestas de la UE. Legisladores y analistas sostienen que ha utilizado su derecho de veto y un profundo conocimiento de cómo el bloque distribuye fondos a los miembros para afianzar su poder y obtener una influencia desproporcionada al bloquear la toma de decisiones para arrancar concesiones.

“Entró en un club, leyó las reglas, descubrió cómo amañar las reglas y luego empezó a aprovecharse del sistema y a chantajear a todos los demás miembros del club”, indicó Dániel Hegedűs, subdirector del Instituto de Política Europea con sede en Berlín. “La pregunta es: ¿cuánto tiempo lo tolerarán los miembros del club?”.

El optimismo por Hungría se convirtió en frustración

No empezó así. Tras la Guerra Fría, Hungría se incorporó a la UE junto con otros nueve países en 2004, en la mayor ampliación de la historia del bloque. Hubo un optimismo generalizado respecto de Hungría, señaló Jim Townsend, investigador del Center for a New American Security.

Pero después de las crisis económicas, Orbán llegó al poder prometiendo prosperidad tanto a ricos como a pobres, explicó Gábor Scheiring, exlegislador húngaro que ahora enseña en la Universidad de Georgetown en Qatar. También forjó vínculos con políticos conservadores de todo el bloque.

Orbán empezó a vilipendiar a la UE, comparando a menudo a Bruselas con la Unión Soviética, incluso mientras recibía enormes cantidades de dinero de la UE y resistía la presión para revertir el retroceso democrático.

Entre 2014 y 2022, “Hungría fue uno de los mayores beneficiarios de los fondos de la UE”, indicó Scheiring. “Orbán podía moverse muy bien dentro del sistema de la UE: conseguir todo el dinero y salirse con la suya con sus maniobras políticas”.

La UE se frustró por los incumplimientos de Orbán a la hora de garantizar la independencia judicial y la libertad de prensa, y de frenar la corrupción. En 2022 empezó a congelar miles de millones en financiación para Budapest por vulneraciones de los estándares del Estado de derecho.

Tras la invasión de Rusia a Ucrania en 2022, Orbán utilizó con frecuencia su poder de veto para obstaculizar los esfuerzos de apoyo a Kiev y de sancionar a Moscú. Se destacó su cercanía con el presidente ruso Vladímir Putin.

El mes pasado, cuando Orbán se retractó de un acuerdo alcanzado en diciembre para proporcionar a Ucrania un préstamo de 90.000 millones de euros (104.000 millones de dólares), el afablemente célebre presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, se mostró visiblemente molesto: “Nadie puede chantajear a las instituciones de la Unión Europea”, manifestó.

Orbán deja al descubierto un “defecto de diseño” de la UE

Como muchos lo ven, una espina para la UE es que las decisiones importantes requieren unanimidad entre sus miembros. Los críticos dicen que eso ha impedido que el bloque adopte medidas más contundentes sobre otros asuntos cruciales, como la guerra en Gaza.

Un informe interno del Parlamento Europeo muestra que Orbán ha vetado mucho más que cualquier otro líder en la historia de la UE, dijo Daniel Freund, un legislador alemán.

“Es asombroso. Nadie más se le acerca siquiera”, expresó Freund. “Este es el mayor defecto de diseño de la UE que él ha dejado al descubierto”.

Los vetos de Orbán han llevado a pedir una reforma de los tratados fundacionales del bloque para reforzarlo frente a futuros autoritarios, o al mismo Orbán, si gana las elecciones.

Hay maneras de hacerlo, pero cada una tiene limitaciones.

La UE podría reducir el número de asuntos que requieren un voto unánime. Eso permitiría que las medidas se aprueben por mayoría simple de los 27 líderes nacionales, que representan aproximadamente dos tercios de la población del bloque.

Hegedűs señaló que la Comisión Europea “podría jugar aún más duro” elaborando sanciones para abordar vulneraciones específicas de las normas de la UE.

Algunos políticos incluso han propuesto invocar el Artículo 7 del Tratado de la UE, una medida legal que podría revocar los derechos de voto de Hungría en el bloque.

Sin embargo, eso requeriría el acuerdo de todos los demás líderes de la UE, y el primer ministro eslovaco Robert Fico ha dicho que vetaría una medida así.

La UE podría presionar a Hungría con financiación de defensa

Hay otras herramientas que la UE podría utilizar.

La Comisión Europea no ha aprobado la solicitud de Hungría para disponer de unos 16.000 millones de euros (18.400 millones de dólares) como parte de un programa de la UE para impulsar las capacidades de defensa de los miembros. Los planes presentados por los otros 18 países para usar esos fondos sí han sido aprobados.

Si Orbán es reelegido, la UE podría usar esa financiación como moneda de cambio para arrancar concesiones, como levantar su veto a los 90.000 millones de euros para Ucrania, dijo Hegedűs. Pero no hay garantía de que no encuentre otras políticas que vetar una vez que Hungría reciba el dinero.

Hegedűs planteó: “¿Qué ofrecerá la UE dentro de dos, tres o cuatro meses cuando llegue la próxima decisión estratégica y Orbán vuelva a bloquear?”.

Orbán impulsa una revisión de cómo la UE acepta miembros

La conducta de Orbán ha provocado una reevaluación de cómo la UE acepta nuevos miembros y supervisa a los actuales.

Las negociaciones en curso con Moldavia, Montenegro y Ucrania para incorporarse a la UE están cada vez más condicionadas por la experiencia turbulenta con Hungría.

En febrero, la comisaria europea de Ampliación, Marta Kos, dijo que los 12 países —incluida Hungría— que se incorporaron a la UE entre 2004 y 2007 “dieron paso a una nueva era de estabilidad para nuestro continente y a un impresionante nivel de convergencia económica”.

Pero sin nombrar a Hungría ni a ninguna otra nación, Kos dijo que una lección aprendida de 2004 es que “necesitamos salvaguardias que garanticen que los nuevos miembros cumplan las reglas”.

“Si los países retroceden en nuestros fundamentos, como la democracia y el Estado de derecho, las salvaguardias deben actuar”, dijo la comisaria, y añadió: “Nada de caballos de Troya”.

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McNeil informó desde Bruselas.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.