Votación podría hundir más a Francia en crisis política

Francia podría hundirse más en una crisis política el jueves cuando el primer ministro enfrente dos intentos en el Parlamento para derrocar a su frágil nuevo gobierno, lo que podría dejar al presidente Emmanuel Macron sin otra opción aceptable que convocar elecciones legislativas anticipadas.

Los legisladores en la Asamblea Nacional, la poderosa pero profundamente dividida cámara baja, votarán sobre mociones de censura presentadas por los oponentes más feroces de Macron: el partido de extrema izquierda Francia Insumisa y Marine Le Pen del partido de extrema derecha Agrupación Nacional y sus aliados en el Parlamento.

Si el primer ministro Sébastien Lecornu sobrevive, podría ser por poco. Si el aliado de Macron cae, el presidente ha señalado a través de una portavoz del gobierno que podría disolver la Asamblea Nacional en lugar de nombrar un reemplazo para Lecornu quien renunció como primer ministro la semana pasada solo para que Macron lo re-nombrara cuatro días después.

El resultado de las elecciones legislativas que seguirían a cualquier disolución de la Asamblea Nacional es incierto. Pero el partido de Le Pen, ya el más grande en la Asamblea Nacional, cree que podría lograr fuertes avances, posiblemente poniéndolo en el gobierno por primera vez si Macron toma ese camino nuevamente, habiéndolo intentado una vez antes en junio de 2024.

Aquí un vistazo a lo que se avecina en el Parlamento y sus posibles consecuencias:

Quién las convocó y por qué

Le Pen ha estado durante semanas haciendo campaña por nuevas elecciones legislativas, alentada por encuestas que sugieren que la Agrupación Nacional podría capitalizar, como lo hizo después de la última disolución en 2024.

Le Pen y su aliado de derecha Eric Ciotti presentaron su moción de censura la mañana después de que el recién re-nombrado primer ministro nombrara su nuevo gabinete el domingo. Afirma que disolver la Asamblea Nacional "es la forma más eficiente y democrática de sacar a nuestro país del callejón sin salida".

La moción de censura de Francia Insumisa, también presentada el lunes por la mañana, argumenta que derrocar a Lecornu podría ayudar a impulsar la destitución de Macron también, aunque el líder francés ha dicho que no tiene intención de acortar su segundo y último mandato presidencial que termina en 2027.

"La dimisión o destitución de Emmanuel Macron son las únicas soluciones para ofrecer una salida democrática clara al caos actual: un regreso a las urnas. De esa manera, el pueblo tendrá la oportunidad de pasar página a una presidencia autoritaria", dice la moción.

La votación podría ser ajustada

Una mayoría de los 577 legisladores de la Asamblea Nacional necesita votar en contra de Lecornu para que él y su gobierno caigan. La Asamblea Nacional se reunirá a las 9 de la mañana hora local (0700 GMT) el jueves y la moción de Francia Insumisa se votará primero.

Por sí solos, la Agrupación Nacional y Francia Insumisa no pueden alcanzar el número requerido de 289.

El partido de Le Pen y su aliado Unión de la Derecha por la República liderado por Ciotti juntos tienen 139 legisladores. En el otro extremo del espectro político, Francia Insumisa tiene 71.

Incluso si nuevamente unen votos a pesar de sus amargas rivalidades ideológicas y personales, lo que han hecho en el pasado, aún necesitarán el apoyo de otros legisladores de la oposición.

Un grupo de izquierda de 38 legisladores, incluidos los Ecologistas, dice que también votará en contra de Lecornu. Se espera que muchos miembros de un grupo más pequeño de izquierda de 17 legisladores, en su mayoría comunistas, sigan el mismo camino.

Pero juntos, los oponentes de Lecornu aún podrían encontrarse con docenas de votos por debajo de 289.

Sin embargo, hay algunos comodines, y el resultado aún podría ser ajustado.

Los centristas de Macron cuentan con el apoyo de sus aliados y con que los socialistas de la oposición, con 69 legisladores, y los republicanos conservadores, con 50, no voten en contra de Lecornu, ya que podrían inclinar el resultado en su contra.

Como un gran incentivo para los socialistas, Lecornu anunció esta semana que suspenderá un cambio extremadamente impopular en la edad de jubilación de Francia, elevándola gradualmente de 62 a 64 años. Esa reforma emblemática del segundo mandato de Macron podría ahora ser sacrificada para ganar tiempo para Lecornu y algo de estabilidad en la Asamblea Nacional mientras se prepara para debatir el presupuesto Francia para 2026, una prioridad para la segunda economía más grande de la Unión Europea.

Incluso si Lecornu sobrevive, los legisladores podrían presentar más mociones de censura contra su gobierno en las próximas semanas en lo que se espera sean negociaciones presupuestarias conflictivas.

"Es extremadamente precario", explicó Camille Bedock, politóloga del Centro Nacional de Investigación Científica de Francia. "Las posibilidades de supervivencia siguen siendo extremadamente escasas".

