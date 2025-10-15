La jefa de la UE insta a Serbia a avanzar en reformas y aplicar sanciones contra Rusia

La principal funcionaria de la Unión Europea instó el miércoles al líder populista de Serbia a "concretar" su proclamado objetivo de unirse al bloque de 27 naciones, lo que incluiría implementar sanciones contra su aliado tradicional, Rusia.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, también presionó al presidente Aleksandar Vučić sobre las reformas democráticas mientras el mandatario enfrenta acusaciones de reprimir las protestas contra su gobierno cada vez más autoritario en el país balcánico.

"Vivimos en un mundo fracturado con una brecha cada vez mayor entre democracias y autocracias. Y usted sabe muy bien dónde se encuentra la Unión Europea", dijo Von der Leyen en una conferencia de prensa conjunta con Vučić.

Serbia sigue siendo el único país en Europa que no ha impuesto sanciones a Moscú por su guerra en Ucrania. Aunque formalmente dice que convertirse en miembro de la UE es el objetivo estratégico de Serbia, Vučić ha fortalecido las relaciones con Rusia y China y ha paralizado las reformas democráticas, una condición previa para unirse al bloque.

Las manifestaciones de meses por parte de estudiantes universitarios y otros manifestantes antigubernamentales, así como la represión del gobierno, han planteado el mayor desafío para Vučić. Las protestas estallaron en respuesta al derrumbe de una cornisa en una estación de tren el 1 de noviembre del año pasado que mató a 16 personas en la ciudad norteña de Novi Sad. Muchos en Serbia creen que el desastre fue el resultado de la negligencia alimentada por la corrupción en acuerdos de infraestructura con empresas chinas.

Vucic se ha negado a programar elecciones parlamentarias anticipadas como exigen los manifestantes. Decenas de personas han sido detenidas o han perdido sus empleos por protestar, mientras que la policía antidisturbios serbia ha sido acusada de emplear una fuerza excesiva contra los manifestantes.

"Defendemos la libertad en lugar de la opresión, incluido el derecho a la asamblea pacífica", afirmó Von der Leyen. "Defendemos la asociación en lugar de la sumisión. Defendemos la diplomacia en lugar de la agresión".

"Ahora es el momento para que Serbia concrete su adhesión a nuestra unión", añadió, enumerando reformas en el estado de derecho, el marco electoral y la libertad de los medios como pasos clave iniciales.

"Necesitamos ver una mayor alineación en nuestra política exterior, incluidas las sanciones contra Rusia. Queremos contar con Serbia como un socio confiable", añadió la presidenta de la Comisión Europea.

Belgrado tiene lazos históricos cercanos con Moscú y depende casi por completo de Rusia para su energía. El principal monopolio petrolero serbio, NIS, está bajo sanciones de Estados Unidos porque es de propiedad mayoritaria rusa.

Vučić predijo un "invierno difícil" y pidió apoyo de la UE para combatir una inminente crisis energética. Pero defendió la respuesta de su gobierno a las protestas, afirmando que la policía usó "fuerza mínima" a pesar de los reportes generalizados de violencia.

Von der Leyen viajó a Belgrado como parte de una gira por los países de los Balcanes Occidentales que buscan unirse a la UE. Albania, Bosnia, Serbia, Macedonia del Norte, Kosovo y Montenegro están en diferentes etapas del proceso de adhesión.

La UE ha intensificado los esfuerzos para integrar a las naciones de los Balcanes Occidentales en su seno desde la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia en febrero de 2022, temiendo que Moscú pudiera intentar desestabilizar una región que aún se recupera de las sangrientas guerras de la década de 1990. Un plan de crecimiento de la UE ofrece fondos e integración gradual en el mercado de la UE a cambio de reformas.

