La derrocada primera ministra de Bangladesh, Sheikh Hasina, planea regresar al país desde el exilio en India el 16 de diciembre, el día en que se conmemora el Día de la Victoria, cuando la nación obtuvo la independencia tras una guerra con Pakistán.

Hasina se exilió a India el 5 de agosto de 2024, después de que un levantamiento masivo encabezado por estudiantes la obligara a poner fin a sus 15 años en el poder. Fue condenada a muerte en ausencia por crímenes de lesa humanidad relacionados con la revuelta, en la que fallecieron cientos de manifestantes. Hasina rechazó el fallo y ha afirmado que está lista para enfrentar el caso a su regreso.

En el comunicado del martes en el que anunciaba la fecha prevista de su regreso, instó al actual primer ministro, Tarique Rahman, a organizar su retorno en la aerolínea nacional.

“Dado que Sheikh Hasina fue trasladada a India en un avión de Bangladesh el 5 de agosto de 2024, ahora pide al gobierno que organice su viaje desde Delhi de regreso a Daca”, indicó su portavoz, Syed Mozammel Ali, en la nota.

“Es profundamente simbólico que haya elegido el 16 de diciembre, nuestro Día de la Victoria, para su regreso previsto a Bangladesh. Creemos firmemente que celebrará este día histórico entre su pueblo, honrando la gran victoria lograda bajo el liderazgo de su padre, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman”, dijo a The Associated Press Abu Obaidha Arin, un asistente de Hasina.

“También estamos plenamente convencidos de que regresará y de que bajo su liderazgo tras su retorno, Bangladesh volverá a avanzar hacia la paz, la estabilidad y la prosperidad”, añadió.

A principios de mes, en una entrevista con la AP, Hasina manifestó que regresaría al país en diciembre a cualquier costo, y que ni siquiera la muerte podría impedirle volver a casa.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.