Vance y Lammy se reúnen en Londres para discutir la guerra en Gaza y la economía global

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, se reunió con el secretario de Relaciones Exteriores del Reino Unido, David Lammy, el viernes en una casa señorial al sur de Londres. Ambos líderes afirmaron que la agenda incluyó temas de economía global, la guerra entre Israel y Hamás, y la invasión de Rusia en Ucrania.

Al responder preguntas de los periodistas antes de sus conversaciones, Vance abordó la decisión del Reino Unido de reconocer un Estado palestino en septiembre, a menos que Israel acepte un cese del fuego en Gaza, diciendo que no estaba seguro de lo que tal reconocimiento significaría, "dada la falta de un gobierno funcional allí".

Cuando se le preguntó si Trump fue informado sobre la intención de Israel de ocupar Ciudad de Gaza, Vance dijo que no entraría en tales conversaciones.

"Si fuera fácil traer la paz a esa región del mundo, ya se habría logrado", expresó.

La reunión se produce en medio de debates entre Washington y Londres sobre la mejor manera de poner fin a las guerras entre Rusia y Ucrania, así como entre Israel y Hamás. También se lleva a cabo mientras el Reino Unido intenta llegar a términos favorables para las exportaciones de acero y aluminio a Estados Unidos, y ambas partes trabajan en los detalles de un acuerdo comercial más amplio anunciado a finales de junio.

El presidente ruso, Vladímir Putin, dijo el jueves que esperaba reunirse con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, la próxima semana, comentarios que se produjeron un día antes de la fecha límite de Trump para que Moscú muestre avances en el fin de la guerra de casi tres años y medio en Ucrania.

Mientras Trump se ha centrado en conversaciones bilaterales con Putin, el primer ministro británico, Keir Starmer, y otros líderes europeos han enfatizado que Ucrania debe ser parte de cualquier negociación para poner fin a la guerra.

Washington y Londres, que históricamente tienen lazos estrechos conocidos como "la relación especial", también han discrepado en su enfoque para poner fin a la guerra en Gaza.

La reunión tuvo lugar en Chevening, una mansión de casi 400 años rodeada de 3.000 acres (aproximadamente 1.200 hectáreas) de jardines que sirve como la residencia oficial de campo del secretario de Relaciones Exteriores.

Se avistaron unas dos docenas de manifestantes en la carretera antes del desvío hacia la casa señorial. Algunos llevaban kufiyas (pañuelos árabes) y otro sostenía un cartel redondo con un meme que se burlaba de Vance.

Vance y Lammy provienen de extremos opuestos del espectro político, pero han establecido una conexión personal a través de sus infancias difíciles y su fe cristiana.

Mientras que Lammy es miembro del Partido Laborista, de tendencia izquierdista, y Vance es un republicano conservador que apoya la agenda "Primero Estados Unidos" de Trump, los dos hombres han estrechado lazos en los últimos meses.

El canciller británico dijo al periódico The Guardian que los dos hombres pueden relacionarse por sus infancias "disfuncionales" de clase trabajadora y que considera a Vance un "amigo".

Lammy asistió a una misa católica en la casa de Vance en Washington a principios de este año, y los dos hombres se reunieron nuevamente en la embajada de Estados Unidos en Roma cuando él y la viceprimera ministra Angela Rayner asistieron a la ceremonia del nuevo papa León XIV en mayo.

"Tuve esta gran sensación de que JD se relaciona completamente conmigo y se relaciona completamente con Angela", dijo Lammy al diario Guardian. "Así que fue una maravillosa hora y media".

Después de pasar unos días en Chevening, Vance y su familia se dirigirán a los Cotswolds, un área que se ha vuelto popular entre los turistas estadounidenses adinerados debido a sus pintorescos pueblos, cabañas de piedra y paisajes rurales que evocan la antigua Inglaterra.

El viaje de la familia Vance incluirá compromisos oficiales, recaudación de fondos, visitas a sitios culturales y museos, y reuniones con tropas estadounidenses, según una persona familiarizada con el viaje de Vance que no estaba autorizada a hablar públicamente y habló bajo condición de anonimato.

Una multitud de celebridades descendió en el área hace dos semanas para la boda de Eve Jobs, la hija del cofundador de Apple, Steve Jobs, y Harry Charles, miembro del equipo ecuestre británico en los Juegos Olímpicos de verano pasado en París.

Los Cotswolds cubren aproximadamente 800 millas cuadradas (2.000 kilómetros cuadrados) y partes de cinco condados en el oeste de Inglaterra. Según medios británicos, Vance y su familia han alquilado una casa en el pueblo de Charlbury, a 12 millas (20 kilómetros) al oeste de Oxford.

"Esa área es muy de moda", dijo Plum Sykes, una socialité y periodista, al periódico londinense The Times.

"Si quisieras estar en los Cotswolds súper de moda y súper sociales, ahí es donde irías", dijo. "Ha habido este éxodo masivo de Estados Unidos a los Cotswolds. Los estadounidenses simplemente no pueden superar el encanto. Luego, el poder y el dinero atraen al poder y al dinero". _____

Meg Kinnard y Michelle L. Price informaron desde Washington.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.