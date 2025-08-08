En medio de represión, sentencian a 10 años de prisión a periodista en Bielorrusia por traición

Un periodista bielorruso fue condenado por traición y por revelar secretos de Estado y fue sentenciado a 10 años de prisión tras un juicio a puerta cerrada, reportó el viernes un grupo de medios de noticias en la víspera del quinto aniversario de unas elecciones polémicas que mantuvieron en el poder al presidente Alexander Lukashenko y desataron protestas masivas.

Danil Palianski, quien trabajó para varias agencias de noticias independientes, fue sentenciado el 25 de julio, pero el resultado del juicio apenas se reveló el viernes por la Asociación de Periodistas de Bielorrusia. Además de la sentencia de prisión, Palianski fue multado con el equivalente a unos 7.000 dólares.

“Bielorrusia ya se ha convertido en el agujero negro de Europa, donde las personas son juzgadas por palabras y pensamientos”, afirmó Andrei Bastunets, líder de la Asociación.

Palianski, quien fue detenido en septiembre, es uno de los 37 periodistas que permanecen encarcelados en Bielorrusia.

Su encarcelamiento es parte de una represión sostenida contra los críticos del gobierno tras las protestas masivas sin precedentes que siguieron a las elecciones del 9 de agosto de 2020. Grupos de derechos humanos afirman que las autoridades han arrestado a más de 65.000 personas, y cientos de miles más han huido del país por temor a la persecución.

Hay alrededor de 1.187 presos políticos en Bielorrusia, incluido el laureado con el Premio Nobel de la Paz y activista por la paz Ales Bialiatski, según el grupo de derechos humanos Viasna, que él fundó,

