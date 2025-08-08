Las reuniones entre Putin y los presidentes de EEUU: De la cooperación a la confrontación

Reuniones bilaterales entre el presidente ruso Vladímir Putin y sus homólogos de Estados Unidos eran un acontecimiento regular al inicio de su mandato.

Pero a medida que aumentaron las tensiones entre Moscú y Occidente tras la anexión ilegal de la península de Crimea en Ucrania en 2014 y las acusaciones de interferencia en las elecciones estadounidenses de 2016, estas reuniones se volvieron cada vez menos frecuentes, y su tono parecía menos amistoso.

Esto es lo que se debe saber sobre las reuniones pasadas entre presidentes de Rusia y Estados Unidos:

Putin y Biden

Putin y Joe Biden se reunieron solo una vez mientras ocupaban la presidencia, en Ginebra en junio de 2021.

Rusia estaba acumulando tropas en la frontera con Ucrania, donde grandes extensiones de tierra en el este habían estado ocupadas durante mucho tiempo por fuerzas respaldadas por Moscú; Washington acusó repetidamente a Rusia de ciberataques. El Kremlin estaba intensificando su represión interna contra la disidencia, encarcelando al líder opositor Alexei Navalny meses antes y reprimiendo duramente las protestas que exigían su liberación.

Putin y Biden hablaron durante tres horas, pero no surgieron avances de la reunión. Los dos intercambiaron expresiones de respeto mutuo, pero reafirmaron firmemente sus visiones marcadamente diferentes sobre todos los temas mencionados.

Volvieron a hablar por videoconferencia en diciembre de 2021 a medida que aumentaban las tensiones sobre Ucrania. Biden amenazó con sanciones si Rusia invadía Ucrania, y Putin exigió garantías de que Kiev no se uniría a la OTAN, algo que Washington y sus aliados dijeron que era inaceptable.

Otra llamada telefónica entre los dos se produjo en febrero de 2022, menos de dos semanas antes de la invasión a gran escala. Luego, los contactos de alto nivel se detuvieron abruptamente, sin conversaciones divulgadas públicamente entre Putin y Biden desde la invasión.

Putin y Trump

Putin se reunió con Donald Trump seis veces durante el primer mandato del estadounidense, en y al margen de las reuniones del Grupo de los 20 (G20) y del Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico (APEC), pero más famoso en Helsinki en julio de 2018. Fue allí donde Trump se paró junto a Putin y pareció aceptar su insistencia en que Moscú no había interferido en las elecciones presidenciales de Estados Unidos de 2016 y cuestionó abiertamente la firme conclusión de sus propias agencias de inteligencia.

Sus comentarios fueron una ilustración clara de la disposición de Trump a trastocar décadas de política exterior de Estados Unidos y sacudir a los aliados occidentales en servicio de sus preocupaciones políticas.

“Tengo gran confianza en mi gente de inteligencia, pero les diré que el presidente Putin fue extremadamente fuerte y poderoso en su negación hoy”, dijo Trump. ”Él simplemente dijo que no es Rusia. Diré esto: no veo ninguna razón por la que lo sería”.

Putin y Obama

El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, se reunió con Putin nueve veces, y hubo 12 reuniones más con Dimitri Medvedev, quien fue presidente en 2008-2012. Putin se convirtió en primer ministro en un movimiento que le permitió restablecer los límites del mandato presidencial de Rusia y postularse nuevamente en 2012.

Obama viajó a Rusia dos veces, una para reunirse con Medvedev en 2009 y nuevamente para una cumbre del G20 en 2013. Medvedev y Putin también viajaron a Estados Unidos.

Con Medvedev, Moscú y Washington hablaron de “reiniciar” las relaciones entre Rusia y Estados Unidos después de la Guerra Fría y trabajaron en tratados de control de armas. La secretaria de Estado de Estados Unidos, Hillary Clinton, presentó un “gran” botón de “reinicio” al ministro de Relaciones Exteriores Sergey Lavrov en una reunión en 2009. Un problema: en lugar de “reinicio” en ruso, usaron otra palabra que significa “sobrecarga”.

Después de que Putin regresó al cargo en 2012, las tensiones aumentaron entre los dos países. El Kremlin acusó a Occidente de interferir en los asuntos internos de Rusia, diciendo que fomentó protestas antigubernamentales que sacudieron Moscú justo cuando Putin buscaba la reelección. Las autoridades reprimieron la disidencia y la sociedad civil, lo que provocó condenas internacionales.

Obama canceló su visita a Moscú en 2013 después de que Rusia otorgó asilo a Edward Snowden, un excontratista de la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos que filtró documentos clasificados.

En 2014, el Kremlin se anexó ilegalmente Crimea y apoyó una insurgencia separatista en el este de Ucrania. Estados Unidos y sus aliados respondieron con sanciones devastadoras. Las relaciones cayeron al punto más bajo desde la Guerra Fría.

La intervención militar del Kremlin en Siria en 2015 para apoyar al entonces presidente Bashar Assad complicó aún más los lazos. Putin y Obama se reunieron por última vez en China en septiembre de 2016, al margen de una cumbre del G20, y mantuvieron conversaciones centradas en Ucrania y Siria.

Putin y Bush

Putin y George W. Bush se reunieron 28 veces durante los dos mandatos del líder estadounidense. Se recibieron mutuamente para conversaciones y reuniones informales en Rusia y Estados Unidos, se reunieron regularmente al margen de cumbres y foros internacionales, y presumieron de mejorar los lazos entre antiguos rivales.

Después de la primera reunión con Putin en 2001, Bush dijo que “miró al hombre a los ojos” y “lo encontró muy directo y confiable”, obteniendo “una sensación de su alma”.

En 2002, firmaron el Tratado de Reducciones de Ofensivas Estratégicas, un pacto de armas nucleares que redujo significativamente el arsenal de ojivas nucleares estratégicas de ambos países.

Putin fue el primer líder mundial en llamar a Bush después del ataque terrorista del 11 de septiembre, ofreciendo sus condolencias y apoyo, y dio la bienvenida al despliegue militar de Estados Unidos en el territorio de los aliados de Moscú en Asia central para la acción en Afganistán.

Ha llamado a Bush “una persona decente y un buen amigo”, agregando que las buenas relaciones con él ayudaron a encontrar una salida a “las situaciones más agudas y conflictivas”.

Yuras Karmanau contribuyó a este despacho.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.