El mayor incendio forestal de Francia en 75 años podría “reavivarse en cualquier momento”

El mayor incendio forestal en Francia en 75 años, que devastó una zona al sur del país del tamaño de París, podría “reavivarse en cualquier momento”, según advirtieron las autoridades.

El fuego dejó una mujer muerta, 18 personas heridas y consumió más de 16 mil hectáreas de bosques y comunidades, tras iniciarse el martes por la tarde en la localidad de Ribaute, en la región de Aude.

Es el incendio más grande registrado en Francia desde 1949: destruyó 36 viviendas, dañó otras 20 y obligó a evacuar a unas 2 mil personas, entre residentes y turistas.

Las autoridades regionales informaron que el incendio fue controlado luego de que su avance se ralentizara, pero advirtieron que las llamas podrían volver a encenderse en cualquier momento. Mientras tanto, los bomberos continúan trabajando en la zona.

“La batalla aún no ha terminado, el fuego podría reavivarse con más fuerza”, alertó Christian Pouget, prefecto de Outre-mer.

open image in gallery El incendio destruyó 36 viviendas, dañó otras 20 y obligó a evacuar a unas 2.000 personas, entre residentes y turistas ( Securite Civile )

En el peor momento de la crisis, unas 5.000 viviendas quedaron sin electricidad y, hasta la noche del jueves, cerca de 1.500 seguían sin servicio, según informaron las autoridades.

Se pidió a los habitantes que no regresen a sus casas mientras continúan los trabajos de emergencia. Mientras tanto, para atender a los afectados, se habilitaron 17 refugios temporales.

“Ya no tenemos agua, ni internet, ni electricidad. No tenemos nada. Es el apocalipsis”, dijo Alain Reneau, agricultor y residente de Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse.

Miles de bomberos se movilizaron para combatir el incendio, que según la ministra de Medio Ambiente, Agnès Pannier-Runacher, fue provocado por el cambio climático.

“Nunca en mi vida había visto un incendio como este”, dijo Simon Gomez, jubilado de 77 años y vecino de Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse.

El humo de los incendios y las vastas zonas calcinadas podían verse en imágenes satelitales el jueves, lo que da una idea de la magnitud de la devastación en toda la región.

Jacques Piraud, alcalde del pueblo de Jonquières, donde varias viviendas fueron consumidas por el fuego, declaró al diario Le Monde que alrededor del 80 % del pueblo quedó quemado. “Está todo negro, los árboles están completamente calcinados”, dijo.

La agencia meteorológica de Francia advirtió sobre una nueva ola de calor, con temperaturas de hasta 40 °C en otras zonas del sur del país a partir del viernes, que podría extenderse durante varios días.

El riesgo sigue siendo alto en toda la costa mediterránea, donde se espera que las temperaturas lleguen a los 35 °C en las zonas interiores.

open image in gallery El humo de los incendios y las grandes extensiones de terreno calcinado podían observarse en imágenes satelitales el jueves

“En la región de Aude, el riesgo de propagación del fuego sigue siendo muy real, aunque menos grave que el martes”, indicó Météo France, y añadió que las temperaturas a nivel nacional podrían alcanzar su punto máximo a comienzos de la próxima semana.

El presidente Emmanuel Macron afirmó en X que “todos los recursos de la nación están movilizados”, mientras que el primer ministro François Bayrou calificó el incendio como “una catástrofe de una magnitud sin precedentes”.

“Estamos en guerra, pero también la vamos a ganar,” dijo Xavier Guille, propietario local de un viñedo que colaboraba con los bomberos para combatir el fuego. Guille perdió parte del bosque que rodeaba su propiedad, aunque su viñedo resultó intacto.

“Mis suegros perdieron su casa en Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse, fue una de las primeras en quemarse,” añadió.

Traducción de Leticia Zampedri