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"Una mujer desconocida" gana el León de Oro en Venecia; Malkovich es elegido mejor actor

VENECIA-CIERRE
VENECIA-CIERRE (AP)

La cinta “Woman Unknown”, un drama sobre Dinamarca tras la ocupación nazi dirigido por May el-Toukhy, ganó el prestigioso León de Oro el sábado en la 83ª edición del Festival de Cine de Venecia.

El jurado encabezado por Maggie Gyllenhaal anunció a los ganadores, entre ellos John Malkovich, que se llevó el premio al mejor actor por su interpretación en la comedia negra “Wild Horse Nine”, sobre la CIA.

Malkovich no asistió a la ceremonia, pero envió un mensaje en video en el que explicó que está filmando en Montreal.

“Me siento honrado de haber sido elegido para este premio, que se ha otorgado a tantos actores maravillosos”, manifestó.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

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