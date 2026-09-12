Exfuncionario de la CIA sorprendido con $40 millones en oro alcanza acuerdo de culpabilidad

Un exfuncionario de la CIA a quien le hallaron lingotes de oro por valor de 40 millones de dólares en su casa alcanzó un acuerdo preliminar de declaración de culpabilidad tras ser acusado de robo por inflar de manera fraudulenta su salario, según registros judiciales.

El viernes, un juez federal amplió hasta el 8 de octubre el plazo para presentar formalmente una acusación contra el exfuncionario, David J. Rush, lo que da tiempo a los fiscales federales y a su abogado para ultimar el acuerdo y evitar un juicio público que, según las partes, podría implicar un litigio importante sobre material clasificado.

En una presentación conjunta ante el tribunal, realizada el jueves por la Fiscalía Federal del Distrito Este de Virginia y el abogado de Rush, no se detallan los términos del acuerdo preliminar. La fiscalía federal declinó hacer comentarios el sábado, y hasta el momento, el abogado de Rush no ha respondido a una solicitud de comentarios.

Rush fue acusado en mayo de robo de dinero público. Según la declaración jurada de un agente del FBI presentada ante el tribunal, se le acusó de afirmar de manera fraudulenta en sus hojas de tiempo que había tomado 744 horas de licencia militar tras haber sido dado de baja honorablemente de la Marina en 2015, y de inflar su salario al afirmar falsamente que tenía títulos de la Universidad de Clemson, en Carolina del Sur, y del Instituto Politécnico Rensselaer, en Nueva York.

En ese mismo documento también se revela que los investigadores registraron la vivienda de Rush e incautaron de unos 300 lingotes de oro valorados en más de 40 millones de dólares, además de unos 2 millones de dólares en moneda estadounidense y unos 35 relojes de lujo.

En la declaración jurada del FBI se indica que Rush había obtenido los lingotes de oro del gobierno de Estados Unidos para “gastos relacionados con el trabajo”. La abogada de Rush indicó que el cargo en su contra no se relaciona con los lingotes de oro, a los que describió como “un detalle sensacionalista”.

Un abogado del Departamento de Justicia manifestó en junio, durante una audiencia judicial, que Rush no debía tener los lingotes de oro en su casa.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.