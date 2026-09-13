Drones ucranianos matan a 2 personas en Rusia; Moscú ataca el puerto principal del mar Negro

Rusia y Ucrania continuaron atacándose mutuamente con oleadas de drones durante la noche que dejaron civiles muertos y heridos.

Dos personas murieron en la república rusa de Tataristán, según funcionarios locales, mientras que las autoridades ucranianas informaron de ataques con drones rusos contra el puerto de Odesa, en el mar Negro, y de un incendio cerca de un paso fronterizo con Polonia.

Rusia ha intensificado su campaña aérea en las últimas semanas, utilizando misiles balísticos y drones a reacción para perforar las defensas de Ucrania y aprovechar las menguantes reservas ucranianas de interceptores de misiles. Los ataques de Moscú han tenido como objetivo la red eléctrica de Ucrania de cara al invierno, en lo que, según funcionarios, pretende desmoralizar a la población civil.

Dos personas murieron y otras 12 resultaron heridas el domingo cuando drones ucranianos alcanzaron Nizhnekamsk, una ciudad de Tataristán, según la oficina del jefe regional, Rustam Minnikhanov. Los dos civiles fallecieron después de que un dron se estrellara contra un árbol cerca de su automóvil estacionado, indicó el comunicado.

Nizhnekamsk alberga un importante conjunto de refinerías de petróleo y plantas petroquímicas, de caucho y de polímeros, incluidas algunas de las mayores instalaciones rusas de ese tipo. El alcalde Radmir Belyaev señaló que se había declarado un incendio “en una de las empresas de la ciudad”, sin dar detalles.

Oleoducto ruso dañado

Los recientes ataques ucranianos de largo alcance han apuntado a la industria rusa de petróleo y gas, que Kiev afirma que financia y alimenta directamente su guerra contra Ucrania. La campaña ucraniana con drones ha provocado racionamiento de combustible en toda Rusia, pese a que el país es un importante exportador de petróleo y gas. Otros ataques ucranianos apuntaron a grandes minoristas rusos en línea, acercando cada vez más la guerra al público.

Ucrania también afirmó el domingo haber alcanzado una importante refinería de petróleo en Slavyansk-na-Kubani, en la región rusa de Krasnodar, frente a Crimea. La agencia de la Dirección de Inteligencia de Defensa de Ucrania (DIU) indicó que sus drones impactaron durante la noche una unidad clave de procesamiento de petróleo y el parque de cisternas de la refinería, lo que provocó un enorme incendio visible desde decenas de kilómetros de distancia.

Las autoridades de Krasnodar informaron que el ataque contra “una empresa” en Slavyansk-na-Kubani hirió a tres personas, dañó un oleoducto y provocó un incendio. No respondieron directamente a las afirmaciones ucranianas.

Las fuerzas rusas derribaron 389 drones ucranianos durante la noche, informó el domingo el Ministerio ruso de Defensa, incluidos algunos sobre Tataristán, otras regiones rusas y Crimea ocupada por Rusia.

Rusia apunta a Odesa y al oeste de Ucrania

Al menos nueve personas resultaron heridas en un ataque nocturno ruso “masivo” contra Odesa, según Serhii Lysak, quien encabeza la administración militar de la ciudad. La ciudad alberga el principal centro portuario de Ucrania en el mar Negro y desde hace meses enfrenta ataques sostenidos con drones y misiles, y Kiev acusa a Moscú de intentar estrangular sus exportaciones.

Un ataque con drones ruso el sábado alcanzó un edificio residencial de gran altura en Odesa, mató a dos personas e hirió a otras 26, informaron funcionarios ucranianos. Los pisos superiores del edificio quedaron completamente destruidos, según el jefe regional Oleh Kiper.

Los ataques rusos también castigaron el oeste de Ucrania durante toda la noche, aunque no hubo reportes inmediatos de víctimas. Un dron impactó cerca del paso fronterizo Yahodyn-Dorohusk con Polonia, lo que incendió una gasolinera, según el principal diplomático de Ucrania y un portavoz del servicio aduanero local.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.