Kosovo tiene nuevo gobierno, pero persiste estancamiento político

Los legisladores de Kosovo votaron el domingo para investir a un nuevo gobierno encabezado por el primer ministro Albin Kurti, tras unas elecciones anticipadas celebradas en junio en la pequeña nación balcánica, que sigue atrapada en una prolongada crisis política.

El gobierno de Kurti recibió el respaldo de una ajustada mayoría de 62 legisladores en la asamblea de 120 miembros. Los legisladores de la oposición boicotearon la sesión y acusaron a Kurti de vulnerar los procedimientos posteriores a las elecciones.

Los desacuerdos entre actores políticos clave en Kosovo han provocado un estancamiento de más de 18 meses, que no se ha resuelto pese a dos comicios anticipados.

Los legisladores no lograron elegir a los vicepresidentes de la asamblea. Los partidos de oposición insistieron en que se les elija antes de que se celebrara la votación sobre el nuevo gobierno.

La crisis comenzó tras unas elecciones en febrero de 2025, cuando ningún partido obtuvo suficientes votos para formar gobierno. Unas elecciones anticipadas en diciembre de 2025 terminaron con Kurti formando el gobierno, pero los partidos no pudieron ponerse de acuerdo sobre el presidente.

Para elegir a un presidente, la asamblea de 120 miembros de Kosovo necesita un quórum de al menos 80 legisladores, que Kurti no tenía.

El partido gobernante de centroizquierda de Kurti, Vetevendosje, volvió a obtener la mayor cantidad de votos tras las elecciones de junio, pero menos que la vez anterior, a medida que parecía crecer la decepción y la frustración de los votantes.

Los partidos de oposición afirmaron que llevarán los presuntos errores de procedimiento posteriores a las elecciones ante el Tribunal Constitucional. Si la crisis se prolonga, podría llevar a Kosovo a otras elecciones anticipadas.

Kosovo está entre los países más jóvenes y pobres de Europa. La nación, predominantemente de etnia albanesa, declaró su independencia de Serbia en 2008 tras una guerra en 1998-99 que terminó con un bombardeo de la OTAN que obligó a Serbia a retirarse.

Kosovo ha sido reconocido por Estados Unidos y la mayoría de los países de la Unión Europea, pero no por Serbia ni por sus aliados Rusia y China. A Pristina y Belgrado se les ha dicho que deben recomponer sus relaciones para avanzar con sus candidaturas de adhesión a la Unión Europea.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.