Los hutíes respaldados por Irán en Yemen anuncian nuevos ataques contra Arabia Saudí

Los hutíes de Yemen, respaldados por Irán, afirmaron durante la noche que habían lanzado nuevos ataques contra la vecina Arabia Saudí, mientras el gobierno yemení con apoyo saudí describió el rápido avance de los rebeldes a lo largo de la costa del mar Rojo como un acontecimiento “doloroso” en un nuevo frente de la guerra con Irán.

La toma por parte de los hutíes de una ciudad portuaria clave y de una isla en el estrecho de Bab el-Mandeb, una alternativa crucial de navegación al estrecho de Ormuz, en los últimos días ha alarmado a los mercados y a civiles yemeníes que temen un regreso a una devastadora guerra civil.

Los hutíes aseguraron durante la noche haber realizado más ataques con misiles y drones contra Arabia Saudí, que respalda al gobierno yemení reconocido internacionalmente y que ha estado combatiendo a los rebeldes.

Un portavoz militar hutí, el general de brigada Yahya Saree, sostuvo en un comunicado que atacaron una base militar en la provincia de Sharurah, en la región saudí de Najran. No aportó pruebas ni indicó cuándo ocurrió el ataque.

La defensa civil saudí informó durante la noche que un proyectil cayó en la gobernación de Al Tawwal, cerca de la frontera con Yemen a lo largo del mar Rojo, donde hirió a dos personas y dañó una mezquita y varios otros edificios. El comunicado responsabilizó a los hutíes. También indicó que sonaron sirenas en la provincia de Sharurah, pero no reportó víctimas ni daños.

No hubo ninguna declaración saudí el domingo sobre nuevos ataques dirigidos contra los hutíes, que han golpeado infraestructura petrolera saudí y el transporte marítimo como parte de un bloqueo declarado recientemente.

Aunque los rebeldes han dicho que no existe amenaza para otros envíos comerciales, los mercados recelan y los precios del petróleo han vuelto a subir.

El gobierno de Yemen promete contraatacar

Un alto funcionario del gobierno de Yemen afirmó que sus fuerzas regresarán a la costa del mar Rojo y contraatacarán, después de que personas que huían del avance hutí contaran a The Associated Press que vieron a fuerzas retirándose y exhortando a la gente a huir.

Sultan al-Arada, miembro del consejo presidencial gobernante, describió el colapso de las fuerzas gubernamentales en la ciudad portuaria de Moca y en otros puntos de la costa occidental de Yemen como “doloroso y lamentable”.

Al-Arada, también gobernador de la provincia central de Marib, señaló en la entrevista televisada emitida a última hora del sábado que las fuerzas “se están reagrupando actualmente y regresarán a la batalla de una forma u otra”.

Un alto funcionario militar del gobierno yemení con reconocimiento internacional culpó el viernes a la “falta de coordinación” entre el ejército de Yemen y múltiples milicias aliadas, al afirmar que eso dio a los hutíes “una valiosa oportunidad”.

El funcionario, que habló bajo condición de anonimato porque no tenía permitido hablar con la prensa, también comentó que les sorprendió que la fuerza aérea saudí no actuara para impedir la captura de Moca, a unos 80 kilómetros (50 millas) del estrecho.

El rápido avance de los rebeldes ha sido un gran revés tanto para el gobierno yemení reconocido internacionalmente como para Arabia Saudí, que han combatido a los hutíes durante 12 años. La nueva escalada amenaza una tregua de 2022.

El avance también deja a los rebeldes respaldados por Irán a apenas 32 kilómetros (20 millas) de la base militar de Estados Unidos en Yibuti, al otro lado de Bab el-Mandeb. Es la principal base de Estados Unidos en África y una de varias bases militares extranjeras en Yibuti, incluidas las de China, Francia y Japón.

La pequeña nación del Cuerno de África ya está viendo la llegada de yemeníes que realizan el peligroso cruce del estrecho. Más de 2.000 personas han llegado a Yibuti, informó el domingo la Organización Internacional para las Migraciones.

El ministro de Economía y Finanzas de Yibuti, Ilyas M. Dawaleh, escribió en X que la armada del país, la guardia costera y otras agencias especializadas estaban llevando a cabo operaciones de rescate y proporcionando asistencia de emergencia.

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El periodista de The Associated Press Omar Farouk, en Mogadiscio, Somalia, contribuyó a este reportaje.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.