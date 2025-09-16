Trump viaja a Reino Unido para una visita de Estado con comercio, tecnología y pompa real

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llegaba a Reino Unido el martes para una visita de Estado durante la cual el gobierno británico espera que un acuerdo tecnológico multimillonario demuestre que el vínculo transatlántico sigue siendo fuerte a pesar de las diferencias sobre Ucrania, Oriente Medio y el futuro de la alianza occidental.

Las visitas de Estado en Reino Unido combinan la diplomacia del siglo XXI con el boato real. El viaje de dos días de Trump incluye carruajes tirados por caballos, guardias de honor militares y un banquete deslumbrante dentro de un castillo de 1.000 años de antigüedad, todo adaptado a un presidente con gusto por el esplendor dorado.

El rey Carlos III recibirá a Trump en el castillo de Windsor antes de la reunión del presidente con el primer ministro, Keir Starmer, en Chequers, el retiro rural del líder británico.

La oficina de Starmer dijo que la visita demostrará que "la relación entre el Reino Unido y Estados Unidos es la más fuerte del mundo, construida sobre 250 años de historia" —después de esa ruptura incómoda en 1776— y unida por valores compartidos de "creencia en el estado de derecho y mercados abiertos". No se mencionó la afición de Trump por los aranceles generalizados que afectan al mercado.

La Casa Blanca espera que los dos países fortalezcan su relación durante el viaje, además de celebrar el próximo 250 aniversario de la fundación de Estados Unidos, según un alto funcionario de la Casa Blanca que no estaba autorizado a hablar públicamente y habló bajo condición de anonimato. No estaba claro cómo planeaba el Reino Unido conmemorar ese capítulo en su historia compartida.

“El viaje a Reino Unido va a ser increíble", dijo Trump a los periodistas el domingo. Afirmó que el Castillo de Windsor "se supone que es asombroso" y agregó: "Va a ser muy emocionante".

La segunda visita de Estado de Trump

Trump es el primer presidente de Estados Unidos en recibir una segunda visita de Estado al Reino Unido.

La naturaleza sin precedentes de la invitación, junto con la expectativa de un fastuoso boato, tiene un doble atractivo para Trump. El presidente ha elogiado con entusiasmo a la difunta madre del rey, la reina Isabel II, y ha hablado sobre cómo su propia madre, nacida en Escocia, amaba a la reina y la monarquía.

El presidente también se siente halagado por la atención excepcional y ha abrazado la grandeza de su cargo en su segundo mandato. Ha adornado la normalmente más austera Oficina Oval con detalles dorados, está construyendo un amplio salón de baile en la Casa Blanca y ha buscado remodelar otros edificios de Washington a su gusto.

Los funcionarios extranjeros han demostrado estar sintonizados con sus gustos. Durante una visita a Oriente Medio este año, los líderes de Arabia Saudí y Qatar no solo desplegaron una alfombra roja, sino que enviaron aviones de combate para escoltar el avión de Trump.

Starmer ya ha mostrado habilidad a la hora de cautivar a Trump. Durante una visita a Washington en febrero, señaló los cambios en la decoración de la Oficina Oval introducidos por el presidente y la decisión de exhibir un busto de Winston Churchill. Durante el viaje privado de Trump a Escocia en julio, Starmer visitó y elogió los campos de golf de Trump.

Los esfuerzos por cortejar al presidente incomodan a algunos miembros del Partido Laborista de Starmer, y Trump no se dirigirá al Parlamento durante su visita, como hizo el presidente francés Emmanuel Macron en julio. Los legisladores estarán en su receso anual de otoño, evitando al gobierno una decisión incómoda.

El itinerario en Windsor y en Chequers, ambos alejados de Londres, también mantiene a Trump alejado de una protesta masiva planificada contra su visita.

“Esta visita es realmente importante para Keir Starmer para demostrar que es un estadista”, dijo Leslie Vinjamuri, presidenta del Chicago Council on Global Affairs. “Pero es una espada de doble filo, porque va a ser un estadista junto a un presidente de Estados Unidos que no es popular en Europa”.

Problemas para Starmer

Los preparativos para la visita se han visto alterados por la agitación política en el gobierno de centroizquierda de Starmer. La semana pasada, Starmer despidió al embajador británico en Washington, Peter Mandelson, por su amistad pasada con el delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein.

Mandelson tenía buenas relaciones con el gobierno de Trump y jugó un papel clave en asegurar un acuerdo comercial entre el Reino Unido y Estados Unidos en mayo. Su despido ha vuelto a poner a Epstein en los titulares británicos mientras Trump intenta esquivar preguntas sobre su propia relación con el desacreditado financiero.

La salida de Mandelson se produjo solo una semana después de que la viceprimera ministra, Angela Rayner, renunciara por un error fiscal en la compra de una vivienda. Catorce meses después de ganar una victoria electoral aplastante, la posición de Starmer es frágil y sus índices de popularidad están por los suelos.

Pero ha encontrado un apoyo algo inesperado en Trump, quien en junio dijo que Starmer es un amigo, a pesar de ser “un poco más progresista que yo”.

El gobierno de Starmer ha cultivado esa cercanía e intentado usarla para obtener términos comerciales favorables con Estados Unidos, el mayor socio económico individual de Reino Unido, que representa el 18% del comercio total británico.

El acuerdo comercial de mayo reduce los aranceles de Estados Unidos sobre las industrias clave de automóviles y aeroespacial británicas. Pero no se ha alcanzado un acuerdo final sobre otros sectores, incluidos los productos farmacéuticos, el acero y el aluminio.

El legislador laborista Liam Byrne, que encabeza el Comité de Negocios y Comercio de la Cámara de los Comunes, dijo que es vital “convertir las promesas de papel en un acuerdo vinculante que ponga fin a la tormenta arancelaria que está golpeando a los exportadores e inversores británicos”.

Se espera que el director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, y el director general de OpenAI, Sam Altman, estén entre los líderes empresariales en la delegación de Estados Unidos. Trump y Starmer están listos para firmar una asociación tecnológica, en la que Mandelson fue clave, acompañada de importantes inversiones en energía nuclear, ciencias de la vida y centros de datos de inteligencia artificial.

Vinjamuri dijo que el anuncio tecnológico es crítico para Starmer.

“Este es un gobierno que quiere poder proyectar más crecimiento, más productividad, y que ha tenido muchos problemas para hacerlo”, dijo.

También se espera que los líderes firmen acuerdos de energía nuclear, amplíen la cooperación en cuanto a la tecnología de defensa de sus naciones y exploren formas de fortalecer los lazos entre sus centros financieros, según el funcionario de la Casa Blanca.

Ucrania en la agenda

Starmer también ha intentado usar su influencia para mantener el apoyo de Estados Unidos a Ucrania, con resultados limitados. Trump ha expresado frustración con el presidente ruso, Vladímir Putin, pero no ha cumplido con las amenazas de imponer nuevas sanciones a Rusia por rechazar las negociaciones de paz.

La incursión de drones rusos de la semana pasada en Polonia, miembro de la OTAN, provocó una fuerte condena de los aliados europeos de la OTAN y promesas de más aviones y tropas para el flanco oriental del bloque. Trump minimizó la gravedad del incidente, señalando que “podría haber sido un error”.

Starmer también discrepa con Trump sobre la guerra de Israel en Gaza, y ha dicho que Reino Unido reconocerá formalmente un Estado palestino en Naciones Unidas a finales de este mes.

Vinjamuri dijo que Starmer “ha mantenido a Estados Unidos hablando el idioma correcto” sobre Ucrania, pero ha tenido poco impacto en las acciones de Trump.

“En China, en India, en Israel y Gaza y Hamás, y en Vladímir Putin, en las cosas realmente grandes e importantes, el Reino Unido no ha tenido una gran cantidad de influencia”, dijo.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.